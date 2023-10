Jungmusikanten legen Talentprobe ab

Der Nachwuchs des Musikvereins Moosheim-Tissen hat am Freitag, 13. Oktober, dem Publikum gezeigt, was in ihm steckt. 12 der aktuell 17 Jungmusikanten in Ausbildung präsentierten sich den zahlreichen Zuhörern mit verschiedenen Liedbeiträgen. Der musikalische Bogen spannte sich an diesem Abend vom Kinderlied „Im Märzen der Bauer“, über Hits aus den internationalen Pop Charts bis hin zu Auszügen aus der späten Wiener Klassik. Für die jüngsten Vereinsmitglieder ist es nicht alltäglich, alleine vor Publikum zu musizieren. Für den einen oder anderen Nachwuchsmusiker war es das erste Mal.

Umso schöner war es für die jungen Musiker, dass sie gemeinsam mit ihren Freunden den Abend mit Bravour meisterten und bei ihren Eltern sowie den interessierten Besuchern für Begeisterung und Applaus sorgten. Mit drei gemeinsam vorgetragenen Stücken beendeten die Nachwuchsmusikanten des MV Moosheim-Tissen den Abend.