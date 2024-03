Jugendvertreter der ARGE trafen sich in Moosheim

Die Narrenvereinigung VAN, Verband Alb-Bodensee-Oberschwäbischer Narrenvereine, war in diesem Jahr Ausrichter für das Treffen der Jugendvertreter das VAN und der Arbeitsgemeinschaft Süd-West-Deutscher Narrenvereinigungen in Moosheim/Bad Saulgau. Ihr gehören derzeit 14 Narrenvereinigungen aus dem süddeutschen Raum an.

Als Brauchtumer des VAN und „Hausherr“, konnte Frank van Beek über 80 Jugendvertreter aus fast allen Verbänden der ARGE in Moosheim im Klostersaal willkommen heißen. Aus verschiedenen Verbänden, Institutionen und Arbeitsgemeinschaften gab es für die anwesenden Informationen aus erster Hand, die sich alles um die Fasnacht und Brauchtum drehten. Aber auch Themen, bei denen es um die Abhaltung von Narrentreffen und fasnächtlichen Veranstaltungen ging, waren für die Jugendvertreter interessanter und auch wichtiger Gesprächsstoff.

Jens Birkle vom Narrenfreundschaftsring Zollern Alb erklärte den Anwesenden, was ein Vorstand ist und welche Rechte und Pflichten er laut Gesetz hat. Dietmar Unterricker vom Landkreis Sigmaringen und Fabian Hengstler, zuständig im Polizeipräsidium Ravensburg für Präventationsarbeit, stellten das Projekt „Leitlinie Festkultur 2.0“ vor. Dazu zählten auch Ausführungen über den Ausschank von Alkohol, der Umgang mit Betrunkenen, das Thema Sperrstunde, dazu und der Einsatz von geschultem Security-Personal. Ebenso wurde der Einsatz von „Multizettel“ und „Partypass“ erläutert. Informationen über die Themen Brauchtum und Tradition gab es von Jacob Holocher vom närrischen Freundschaftsring Neckar-Gäu. Marlene Wetzel und Christian Grüninger vom Kreisjugendring Sigmaringen stellten das Projekt „Juleica“ vor. Ein Ausweis für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit, der Schulungen und Weiterbildungen anbietet. Sebastian Peter, Ringjugendleiter Jugendpräsidium vom Alemannischen Narrenring, ging auf die Vereinsarbeit ein.

Frank van Beek bedankte sich bei allen Anwesenden, die zu dieser interessanten Veranstaltung gekommen waren. Im kommenden Jahr 2025 wird der Narrenfreundschaftsring Neckar Gäu die nächste Jugend-ARGE ausrichten.