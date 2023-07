Jugendverkehrsschule im Realverkehr

34 Schülerinnen und Schüler der Donau–Lauchert–Schule von Sigmaringendorf haben am 17. Juli erfolgreich ihren Fahrradführerschein erhalten.

Nach der bestandenen Theorieprüfung und zwei Übungsfahrten auf dem Verkehrsübungsplatz in Sigmaringen starteten die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lehrerin, Frau Böhm, und Herrn Kubenz und Frau Keßler vom Referat Prävention des Polizeipräsidium Ravensburg im „Realverkehr“ in Sigmaringendorf. Dies ist eine Besonderheit, die im ganzen Landkreis inzwischen nur noch sehr selten angeboten werden kann, da dies einen Mehraufwand für die Schule und die beteiligten Polizisten bedeutet, der leider nicht mehr allgemein angeboten werden kann.

Dabei fahren die Schülerinnen und Schüler mit ihren eigenen Fahrrädern, die von der Polizei vorher auf Verkehrssicherheit überprüft wurden, in den richtigen Straßenverkehr in Sigmaringendorf und üben unter realen Bedingungen verschiedene Verkehrssituationen und erhalten auch wichtige Verhaltenstipps fürs Fahrradfahren.

Die „Fahrschüler“ mussten zum Beispiel das korrekte Linksabbiegen in acht Punkten zeigen, unter den prüfenden Blicken der Polizei echte Baustellen umfahren und mehrfach beweisen, dass sie die Regel „Rechts vor Links“ an Straßenkreuzungen wahrnehmen und richtig umsetzen können. Die Kinder bedankten sich für die tolle Erfahrung in den letzten Wochen bei den freundlichen Polizisten und Frau Böhm, sowie den weiteren Begleitpersonen aus dem Elternbereich. Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Fahrradführerschein.