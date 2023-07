Jugendmusiktag in Sigmaringendorf

Am 23. Juli fand in Sigmaringendorf der zweite Jugendmusiktag statt, zu welchem zahlreiche Besucher erschienen sind. Das Vororchester eröffnete schwungvoll die Veranstaltung mit drei Stücken aus ihrem Repertoire. Die Blockflötenschüler präsentierten danach ihr Können am Glockenspiel und an der Blockflöte. Anschließend spielten die Kinder der Cajon–AG, die es erst seit einem Jahr gibt, groovige Rhythmen auf dem Cajon. Das Publikum war von diesen Vorträgen begeistert und spendete reichlich Applaus.

Die Projekte „Einstieg in die Musik mit Glockenspiel, Schlaginstrumenten und Blockflöte“ sowie die „Cajon–AG“ finden in Kooperation mit der Musikschule Mengen statt. Daran können Kinder von Klasse 1 bis 4 der Grundschule teilnehmen.

Als krönender Abschluss wurde das musikalische Märchen „Peter und der Wolf“ in Kooperation mit der Grundschule aufgeführt. Die Kinder spielten mit ihren selbstgebastelten Masken und eigens für diesen Anlass gebauten Kulissen die einzelnen Szenen des Märchens. Thomas Spiegelhalder führte als Erzähler das Publikum gekonnt durch die Geschichte und das Vororchester umrahmte diese musikalisch mit den bekannten Melodien.

Im Anschluss konnten interessierte Kinder an unterschiedlichen Stationen die einzelnen Blas– und Schlaginstrumente ausprobiert werden. Ein gelungener Nachmittag mit tollen Aufführungen aller mitwirkenden Kinder ging mit stolzen und freudigen Gesichtern zu Ende.