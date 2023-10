Jugendkreismeisterschaften beim TC Bingen

Die diesjährigen Jugendkreismeisterschaften, ausgerichtet vom Tennisclub Bingen vom 8. bis 10. September, wurden zu einem aufregenden Schauplatz junger Tennisspieler. Besonders hervorzuheben sind die Erfolge der Mitglieder des TC Sigmaringen, die sich in verschiedenen Alterskategorien hervortaten.

Bei den Junioren U18 konnten sich Henry Beck und Valentino Tsvetanov vom TC Sigmaringen bis ins Finale durchsetzen und kämpften dort um den Kreismeistertitel. Nachdem der erste Satz 4:6 an Valentino Tsvetanov und der zweite Satz mit 6:2 an Henry Beck ging, setzte sich Henry Beck im MTB mit 10:2 durch und sicherte sich den ersten Platz.

Bei den Juniorinnen U18 trat Amelie Kiem in einem Gruppenspiel gegen vier Kontrahentinnen an. Mit einem Endergebnis von zwei Siegen und zwei Niederlagen sicherte sie sich den dritten Platz und somit die Bronzemedaille.

Bei den Junioren U12 traten im Einzel Daniel Tsvetanov und Janosch Siegmann für den TC Sigmaringen an und trafen nach jeweils einem Sieg im Halbfinale aufeinander. Daniel Tsvetanov behauptete sich hier und zog ins Finale gegen den an Nummer eins Gesetzten ein. Mit einem Ergebnis von 6:4/6:4 ging der Kreismeistertitel an Daniel Tsvetanov.

Bei den ganz Jungen im U9 Wettbewerb zog Niklas Siegmann ebenfalls ins Finale ein, in welchem er sich mit 4:0 durchsetzte und sich in diesem Wettbewerb den Kreismeistertitel holte.

Bei den U18 im Doppel traten drei Spieler des TC Sigmaringen an.

In Gruppenspielen kämpften Valentino Tsvetanov, Damian Zec und Henry Beck um den Titel, alle drei Paarungen erreichten eine Endbilanz von 2:1.

Mit einem sehr knappen Ergebnis konnten sich Valentino Tsvetanov und Finn Hummel den Kreismeistertitel im Doppel sichern. Damian Zec und Elias Gorskij holten sich den Vizetitel und Henry Beck mit Ben Labun Platz drei.

Die Vorsitzende des TC Sigmaringen, Ulla Geyer, zeigte sich äußerst stolz auf die Leistungen der Vereinsmitglieder und betonte die harte Arbeit, das Engagement, sowie das Tennistraining von Zoli’s Tennisschule und den intensiven Vorbereitungskurs von Dennis Kautz und Moritz Kiem am 6. und 7. September, die zu diesen Erfolgen geführt haben. „Unsere Jugendlichen haben in diesem Turnier wirklich ihr Bestes gegeben und gezeigt, dass sie zu den vielversprechendsten Talenten in unserer Region gehören. Diese Erfolge sind das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit und Leidenschaft für den Tennissport.“