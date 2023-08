Jugendhaus in Frauenhand

Es war windig und im Jugendhaus turbulent, denn der Wind hat nicht Mary Poppins, aber dafür elf junge Mädchen hineingeweht. Mit Dagmar Albrecht und der angehenden Erzieherin Emma Geuder machten sie die Räume unsicher, danach gab es selbstgebackene Waffeln. Selbstverständlich durfte ein bisschen Musik im Hintergrund nicht fehlen und so variierten die Genres von deutschem Rap bis hin zu preisgekrönter Filmmusik.

Gemeinsam kreierten die Mädchen Tattoos, probierten mal das Make–up und den Nagellack aus, die Albrecht mitgebracht hat. Manch eine Teilnehmerin des Mädchentags hatte am Ende des Vormittags auch eine gekonnte Flechtfrisur, eine Aktivität, die die Jugendarbeiterin ebenfalls vorschlug. Albrecht und ihre Hündin Henriette, die an diesem Tag tiefenentspannt war, sind normalerweise für die mobile Jugendarbeit zuständig. Stefan Fetscher ist Jugendbeauftragter und für die offene Jugendarbeit der Stadt Mengen zuständig, wobei beide für Mariaberg tätig sind. Fetscher ist hauptverantwortlich für das Jugendhaus in Mengen. Doch damit sich im Ferienprogramm, dem Kindersommer, alle wiederfanden, übergab er zum Mädchentag auch an seine Kollegin.

Einige der Mädchen waren schon im Jugendhaus, die meisten jedoch noch nicht. Am Ende des Vormittags, bevor es wieder nach Hause ging, kannten sich die Teilnehmerinnen aber alle in den verschiedenen Räumen des Jugendhauses aus. Auf die Frage, was ihnen am meisten Spaß gemacht hat, antworteten sie beinahe im Chor: „Alles.“