Zwei Omnibusse vom Busunternehmen Schmid aus Ravensburg/Oberzell fuhren am 30. September mit insgesamt 80 Kindern und Jugendlichen des TVO in den Skylinepark nach Bad Wörishofen. Die Kosten hierfür hat grösstenteils der Turnverein übernommen.

Die Kinder und Jugendlichen haben sich in kleinen Gruppen teils mit Begleitpersonen ins Abenteuer gestürzt. Die älteren Mitglieder hatten ihren Adrenalinkick im „Sky Shot“ einer Kugel, die an zwei Stahlseilen befestigt war und nach oben geschossen wurde. Einige trauten sich sogar in die Achterbahn „Sky Wheel“. Und wer die Aussicht an diesem schönen sonnigen Herbsttag genießen wollte, konnte dies im 142 Meter hohen „Wellenflieger“ machen. Auch die kleineren Mitglieder hatten ihren Spaß im Kinderkarussell und Streichelzoo. Die Wasserrutsche „Sky Rafting“ sorgte bei allen für Spaß und Abkühlung. Nach einem gelungenen Tag voll Abenteuer und Spaß ging es dann wieder nach Hause.

Der Jugendvorstand bedankt sich bei allen, die dabei waren sowie dem Busunternehmen Schmid für die tolle Abwicklung der Hin- und Rückfahrt und freut sich heute schon auf 2024, wenn es wieder heißt Jugendaktionstag beim Turnverein Ostrach.