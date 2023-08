Jugendabteilung des TC Mengen wächst weiter

Die Jugendabteilung wächst durch die erfolgreiche Tennisarbeit des TC Mengen und Cheftrainer John Schouten weiter. Am Freitag, 21. Juli und Dienstag 25. Juli fanden auf der Anlage des TC Mengen die Projekttage Tennis des Gymnasiums Mengen statt.

Morgens von 8.30 bis 11.30 Uhr waren jeweils 43 Schüler sowie viel Eifer und Spaß dabei durch diverse Spielformen, den Tennissport auszuprobieren und erste Schläge zu lernen. Erste Talente haben sich dabei bereits herauskristallisiert — wobei das Wichtigste der Spaß an der Gemeinschaft und die Bewegung an der frischen Luft war. Die beiden Trainer Dennis Kautz und John Schouten hatten die Projekttage bestens organisiert und verköstigten die jungen Sportler anschließend mit Würstchen und Grillkäse vom Grill. Am Dienstag, 18. Juli war bereits die Ablachschule Mengen mit 24 Kindern und ebenfalls viel Spaß zu Gast auf der Anlage, um in den Tennissport hineinzuschnuppern.

Kinder und Jugendliche, die Spaß und Freude an der Bewegung haben und den Tennissport ausprobieren möchten, erhalten gerne weitere Infos von Cheftrainer John Schouten unter Telefon 0151 61215063. Es werden regelmäßig Schnupperstunden angeboten.