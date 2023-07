Josef Rothmund hat 150mal Blut gespendet

Wie wichtig es ist, freiwillig Blut zu spenden, kam in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause in Herbertingen zum Ausdruck. Bürgermeister Magnus Hoppe und der Herbertinger DRK–Ortsvereinsvorsitzende Wolfgang Renn brachten ihren Dank und Anerkennung für die Personen zum Ausdruck, die 25 oder gar 150 mal freiwillig und unentgeltlich Blut gespendet haben. Aus dem Ortsbereich Herbertingen waren es fünf Personen, die für ihr langjähriges, ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet wurden. Als kleines Dankeschön vonseiten der Gemeinde gab es für sie noch eine kleine Anerkennung.

„Das ist heute ein wichtiger Anlass, der auch im Rahmen einer Gemeinderatssitzung begangen werden soll“, so Bürgermeister Hoppe bei der Ehrung der Blutspender. Man müsse verdeutlichen, wie unverzichtbar es ist, die Bereitschaft zur Blutspende aufrecht zu erhalten. Schnell könne man selbst in eine Notsituation kommen, in der man auf Spenderblut angewiesen sei, ob bei einem Unfall oder auch bei einer Operation. „Mein Dank und namens der Verwaltung und des Gemeinderats geht daher an die fünf zu Ehrenden für ihre Bereitschaft Blut an das DRK zu spenden“.

Für das große Engagement, nicht nur der Blutspender, sondern auch seitens der Gemeinde und von Bürgermeister Magnus Hoppe, bedankte sich der Ortsvereinsvorsitzende Wolfgang Renn. In den vergangenen zwei Jahren wurden am Ort fünf Blutspendetermine durchgeführt, wobei die Gemeinde jedes Mal die Alemannenhalle kostenlos zur Verfügung stellte. Dabei waren 906 Blutspenden zu verzeichnen und was Renn am meisten dabei freute, war die Tatsache, dass darunter auch 45 Erstspender waren. „Ich bin froh, dass auch jüngere Menschen zur Blutspende gehen, denn man weiß ja nie, wenn man selbst einmal auf Spenderblut angewiesen ist“.

Für 25maliges Blutspenden wurde Roland Herrmann geehrt, auf 50 Blutspenden brachten es Markus Hamma und Martha Blersch. Reinhold Karl ging 75 Mal zum Blutspenden und Josef Rothmund konnte für eine ganz besonders stolze Leistung ausgezeichnet werden. 150 Mal nahm er an einem Blutspendetermin teil, und das seit seinem 20igsten Lebensjahr, wie er betonte. „Ich weiß nicht, ob wir jemals so eine Ehrung vorgenommen haben“, so Bürgermeister Magnus Hoppe unter dem Beifall der Gemeinderäte. Er fragte dann schon mal vorsichtshalber bei Wolfgang Renn nach, ob es auch Ehrennadeln für 200 Blutspenden gibt.