Josef Neuburger seit 70 Jahren Sänger beim Liederkranz

Der Liederkranz Marbach lud in das Gasthaus „Hasen“ ein, um bei der Hauptversammlung Rückschau und Ausblick zu halten. Vorsitzende Elisabeth Widmann entbot allen ein herzliches Willkommen. Es waren vor allem aber Ehrungen, die bei der Hauptversammlung im Vordergrund standen.

Claudia Dirlewanger hatte als Schriftführerin das Geschehen im Verein in den vergangenen Jahren lückenlos protokolliert. Hildegard Baur gab Einblick in die Finanzen des Chores. „Ihr seid hier im Verein am richtigen Ort und alle dürfen mitmachen, nicht wie beim Fußball, wo nur elf Aktive auflaufen dürfen“, so Chorleiter Rico Marquardt. Die aufgeführten Aktivitäten seien eine tolle Sache gewesen. Es gäbe wieder einiges zu tun, um auch in diesem Jahr gute Auftritte zu erreichen. Das setze auch einen entsprechenden Probenbesuch voraus. „Das ist unabdingbar“, so der Chorleiter. Andrea Häberle listete als Chorleiterin die Auftritte des Kinderchores auf. Highlights dabei unter anderem der Auftritt beim Neujahrsempfang in Bad Saulgau oder auch die Mitwirkung bei „50 Jahre Landkreis“. Sie kann auf jeden Fall wieder auf „Nachwuchs“ im Chor zählen.

Die Teilwahlen, die Ralf Hofbaur leitete, gingen rasch vonstatten, da alle drei zu Wählenden per Akklamation in ihren Ämtern bestätigt wurden. Gewählt wurden für die nächste vier Jahre: Maritte Eisele und Maria Obert als Ausschussmitglieder, Claudia Dirlewanger zur Schriftführerin und Elisabeth Widmann, die als Vorsitzende das „Schiff auf Kurs“ hält.

Eine besondere Ehrung wurde dann Josef Neuburger zuteil. Seit 70 Jahren singt er im Liederkranz. Dafür konnte ihm die Vorsitzende die Urkunde nebst Ehrennadel überreichen. „Fast unvorstellbar - 70 Jahre Singen im Chor, wir hoffen, dass Du uns noch lange treu bleibst“, so Elisabeth Widmann. Gleich drei Aktive konnte Bürgermeister Magnus Hoppe im Rahmen der Ehrenordnung von Herbertingen auszeichnen, „die 15 Jahre ein Amt inne haben, ohne die der Verein nicht funktionieren würde“. Das betraf Hildegard Baur als Kassiererin, die Vorsitzende Elisabeth Widmann und Josef Neuburger. „Sie haben alle die 15 Jahre Ehrenamt deutlich überschritten“, so der stellvertretende Vorsitzende Stefan Neuburger. Bürgermeister Magnus Hoppe lobte die gute Arbeit, die im Verein verrichtet werde. Der Chor sei gut aufgestellt und den Sängerinnen und Sängern mache es anscheinend Spaß beim Liederkranz Marbach.