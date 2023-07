Job Shadowing an der Bertha–Benz–Schule

Im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Erasmus+ Programm reisten zwei spanische Lehrkräfte der Schule IES Enric Valor aus Monóvar (Alicante) vom 19. bis 23. Juni nach Sigmaringen, um die Bertha–Benz–Schule und Sigmaringen und Umgebung kennenzulernen.

Das Ziel dieses Job Shadowing war es, neben diversen Unterrichtsbesuchen die berufliche Schule mit all ihren verschiedenen Schularten und dazu gehörenden Projekten kennenzulernen. Auch erhielten die spanischen Lehrkräfte Einblick in die Organisation und Aufbau der deutschen Firma Gühring, die wiederum ein Ausbildungsbetrieb und somit außerschulischer Partner der Bertha–Benz–Schule ist.

Zusammen mit den an der Bertha–Benz–Schule unterrichtenden Spanischlehrkräften Daniel Hildebrand und Julia Gerteis wurden erste Gespräche und Planungen für einen Schüleraustausch geführt, der im kommenden Schuljahr 2023/2024 zum ersten Mal in der Jahrgangsstufe 1 des beruflichen Gymnasiums stattfinden soll. Die jetzigen Eingangsklassen, die das Fach Spanisch besuchen, erhielten zudem die Möglichkeit, in einer Fragestunde die spanischen Lehrkräfte über deren Schulsystem auf Spanisch zu interviewen.