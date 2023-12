Zwei, die das besonders perfide praktizieren, sind mein Kollege und mein Lebensgefährte. Sie singen einfach gerne vor sich hin, sodass ihr Umfeld keine Wahl hat, als sich stundenlang mit Ohrwürmern herumzuplagen. Sie singen nämlich gar nicht schlecht.

Die richtigen Songs zur richtigen Zeit

Was sie darüber hinaus gemeinsam haben, Betonung auf gemein, ist ihr Faible für Weihnachtslieder. Mitten im Juni trällerte der Kollege plötzlich „Stille Nacht“. Mein Freund setzt besonders gerne unterjährig „Jingle Bells“ an und läuft freudestrahlend durch die Wohnung.

Im Hochsommer Weihnachten? Nein, danke. Deshalb habe ich einen Deal ausgehandelt: Ab November sollen sie „O du fröhliche“ oder „Schneeflöcken, Weißröckchen“ singen, so viel sie wollen. Und ab Dezember finde ich das sogar ganz nett, immerhin beginnt nun offiziell der Advent. Da kann es gar nicht weihnachtlich genug sein.

Deshalb finden Sie, liebe Leserinnen und Leser, ab heute wieder unseren täglichen Adventskalender an dieser Stelle, in dem die Redaktion Sie mit lustigen und besinnlichen Anekdoten die nächsten Wochen versüßen will. Viel Freude beim Lesen!