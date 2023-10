Jedermannturnier des TTC Benzingen wieder ein voller Erfolg

Das diesjährige Jedermannturnier lockte wieder zahlreiche Hobbyspieler in die Benzinger Turnhalle. Nach der Begrüßung durch Vorstand Dominik Lebherz starteten die Spiele für die 17 Teilnehmer in zwei Gruppen.

Nach spannenden Matches qualifizierten sich Claudia Patowski, Klaus Wühler, Johann Henle und Marius Köhler für die Halbfinals. Das Spiel um den dritten Platz konnte im Anschluss Claudia Patowski gegen Marius Köhler mit 3:0 gewinnen. Im Finale standen sich Johann Henle und Klaus Wühler gegenüber. Den Sieg konnte mit 3:0 Johann Henle für sich entscheiden.

Nach 132 Spielen und fast vier Stunden Spielzeit standen somit die Sieger in den drei Klassen, Herren, Damen und Jugendliche fest und Dominik Lebherz konnte die Siegerehrung mit den von der VR-Bank Heuberg-Winterlingen gestifteten Pokalen vornehmen. Da in der Damen- und Jugendklasse je nur ein Teilnehmer/in an den Start ging, erhielten Claudia Patowski und Mika Wendel ebenfalls einen Pokal. Das ausgelobte Fässchen Bier für die größte Teilnehmergruppe erhielten die Spieler des TC Winterlingen.