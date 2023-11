Jahrgängertreffen 1953

Was war das für ein abwechslungsreicher und interessanter Tag für die Jahrgänger 1953. Etwa 30 Junggebliebene des Jahrgangs 1953 trafen sich am 14. Oktober, um gemeinsam diesen besonderen Tag zu feiern.

Los ging es mit einem Empfang im Rathaus. Bürgermeister Marcus Ehm empfing die Gruppe mit einer Einführung zum Thema: Was und wie hat sich Sigmaringen in den letzten Jahren verändert? Hierzu wurde von ihm als „unterstützendes Moment“ ein Video über unsere Stadt eingespielt. Anschließend stellte Bürgermeister Ehm sowohl die Veränderungen der Stadt Sigmaringen als auch zukünftige Vorhaben und Ideen in der Stadt vor. Danach hatte die Gruppe die Möglichkeit, gezielte Fragen an den Bürgermeister zu stellen, die dieser mit Begeisterung beantwortete.

Danach erfolgte eine zweistündige Stadtrundfahrt unter der Leitung von Bürgermeister Ehm. Beeindruckend für die Gruppe waren die zahlreichen baulichen Veränderungen innerhalb der Stadt Sigmaringen, unter anderem Brauwerk, Karls Hotel, Kindergarten „In der Au“ et cetera. Das „Innocamp“ wurde den Jahrgängern durch den Wirtschaftsförderer der Stadt Sigmaringen, Uwe Knoll, umfassend erklärt und die Gruppe hatte sogar die Möglichkeit, die vorhandenen Räume auf dem Innocamp zu besichtigen. Für alle sehr beeindruckend die zahlreichen Forschungsvorhaben, die dort oben im Zusammenwirken mit der gegenüber ansässigen Fachhochschule und der Stadt Sigmaringen durchgeführt werden. Uwe Knoll zeigte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern danach das gesamte Kasernengelände und zeigte deutlich auf, welche umfassenden Veränderungen dies zukünftig für das gesamte Gelände bedeutet.

Bei einem gemütlichen Mittagessen im „Brauwerk“ hatten alle Jahrgängerinnen und Jahrgänger die Möglichkeit, sich intensiver kennenzulernen und einen regen informativen Austausch zu machen. Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto ging es zu zwei unterschiedlichen Gruppenführungen ins Schloss Sigmaringen. Die eine Gruppe nahm an der Kammerdiener-/ Kammerzofenführung teil, die andere Gruppe hatte die Hohenzollernführung. Für beide Gruppen waren die jeweiligen Führungen ein unvergessliches Erlebnis. Am Abend traf sich die gesamte Gruppe zum Abschluss im „Haus am See“ (Zielfingen). Ein besonderes Lob erging an das Organisationsteam für die hervorragend organisierte Veranstaltung und alle waren sich einig, dass in fünf Jahren ein erneutes Zusammentreffen stattfinden wird.