Jahrgängerfest 1962—63 in der Mausefalle

Etwa 150 ehemalige und aktuelle Bad Saulgauerinnen und Bad Saulgauer der Jahrgänge 1962—63 feierten Mitte Mai an zwei Tagen ausgiebig ihren 60er. Das Organisationsteam hat sich dafür ein abwechslungsreiches Programm einfallen lassen.

Schon am ersten Tag trafen sich zum „Warm Up“ gut hundert Teilnehmer im „Bohnenstengel“. Dem permanent hohen Lärmpegel konnte man entnehmen, dass es viel zu erzählen gab. Die ausgelassene Stimmung hielt bis in die frühen Morgenstunden. Am Tag zwei wurden nach einem ökumenischen Gottesdienst in der St. Antonius–Kirche im Kurgarten unter dem großen Pavillon Gruppenfotos geschossen, bevor es weiter zu zwei Stadtführungen und einer ökologischen Führung durch den NaturThemenPark ging. Abends wurde dann ausgelassen in der Disco „Mausefalle“ bei qualitätvollen Snacks und Original–Hits der 60er bis 90er Jahre gefeiert. „Es ist super gelaufen und hat allen gut gefallen“, resümierte das Orgateam und plant schon das nächste Jahrgängertreffen.