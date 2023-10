Jahreskonzert Kinderchor „Popcorn“ Hettingen

Der Kinderchor „POPCORN“ aus Hettingen führte am Sonntag, 29. Oktober, in der gut gefüllten Laucherttalhalle in Hettingen das Musical „Fremde werden Freunde“auf. Nach vier Jahren Zwangspause war es endlich wieder soweit und etwa 15 Kinder aus verschiedenen Gemeinden freuten sich, endlich mal wieder auf einer großen Bühne zu stehen um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Das Programm wurde mit dem Song „ Jeder Tag ist ein Geschenk, jeder Tag hat etwas Gutes!“ eröffnet. Leon Wessner aus Hettingen begrüßte die zahlreichen Gäste aus nah und fern, gefolgt von der Überleitung zum Musical.

Die Geschichte handelte von Kindern aus Gelbland und aus Blauland. In Gelbland herrscht Krieg und alle Gelbländer flüchteten nach Blauland. Irgendwann wurde es den Blauländern aber zu viel ‐ zu viele Fremde! Sie beschlossen eine Mauer zwischen Gelbland und Blauland aufzubauen. Eines Tages fing ein Kind aus Blauland an, Seifenblasen über die hohe Mauer zu den Gelbländern zu schicken. Die Seifenblasen tanzten über die Mauer und die Kinder fingen plötzlich an, die große schwarze Mauer wieder abzureißen ‐ so konnten am Ende doch noch aus „Fremden, Freunde werden!“ Eine wunderbare Geschichte, die aktueller ist, denn je ‐ denn sie kann überall geschehen ‐ überall wo Menschen ausgegrenzt werden.

Danach folgte das Lied „Mit einem Freund an der Seite ist kein Weg lang“. Julia Nothelfer aus Inneringen erzählte uns danach eine von ihr selbst geschriebene Geschichte einer wunderbaren Tierfreundschaft. Weiter ging es mit dem Song „Liebe das Leben und das Leben liebt dich!“ Vor dem gesungenen „Vater Unser“ gedachte Antonia Zirkel aus Pfronstetten-Aichelau den vielen Menschen in den Kriegsgebieten, die aus ihrer Heimat flüchten mussten ‐ den unzähligen Opfer aus Terror und Gewalt und allen Menschen, die in ihren Ländern für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen müssen.

Nachdem Chorleiterin Marlene Hau am Ende alle Kinder noch persönlich vorstellte, gab es tosenden Applaus der Konzertbesucher, sodass eine Zugabe unumgänglich war. Das Publikum war phantastisch und die Stimmung überragend. Mit dem absoluten Lieblingslied des Kinderchors „Im Lande Zimbi“ endete ein toller Konzertabend.