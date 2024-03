Jahreshauptversammlung von Kempo Karate Sigmaringen e.V.

Am Samstag, den 09.03.2024 fand in dem Restaurant „Weinstube Engel“ in Sigmaringen die Jahreshauptversammlung des „Kempo Karate Sigmaringen e.V.“ statt.

Die 1. Vorsitzende Jasmin Glaßmann begrüßte die 19 Anwesenden und gab einen Rückblick über das vergangene Jahr. In Bild und Ton konnten die Höhepunkte von 2023 nochmals erlebt werden. Daraufhin folgten die Berichte der Trainer, der zuvor stattgefunden Jugendversammlung und des Schatzmeisters Robert Glaßmann, sowie des Kassenprüfers Rene Eschler. Nachdem der Schatzmeister und die gesamte Vorstandschaft einstimmig entlastet wurden, folgten die Wahlen. Hier gab es eine personelle Veränderung. Aufgrund seines beginnenden Studiums hat Niklas Güntner entschieden, nicht mehr zur Wahl für den stellvertretenden Vorsitzenden anzutreten. Er schlug Gabriel Eschler als seinen Nachfolger vor.

Somit setzt sich die Vorstandschaft nun wie folgt zusammen: 1. Vorsitzende Jasmin Glaßmann, stellvertretender Vorsitzender Gabriel Eschler, Schatzmeister Robert Glaßmann und Jugendsprecher Martin Schaefer. Alle gewählten nahmen die Wahl, die bei jeder Position einstimmig erfolgte, an.

Hierauf folgte die Satzungsänderung, die bereits im Vorfeld mit den Mitgliedern kommuniziert und auch auf der Homepage öffentlich einsehbar war. Diese wurde ebenfalls einstimmig beschlossen. Abschließend wurden kleine Geschenke an die Mitglieder mit den meisten Trainingsbesuchen überreicht. Niklas Güntner erhielt für sein Engagement ebenfalls ein Präsent. Zudem konnte den Mitgliedern die Aufnahme des Vereins in den WLSB (Württembergischen Landessportbund e.V.) mitgeteilt werden.

Daraufhin gab Jasmin Glaßmann einen kurzen Ausblick auf das kommende Jahr, dankte allen Anwesenden und schloss die Versammlung. Im Anschluss gab es einen geselligen Ausklang im Restaurant „Da Pepe“ in Sigmaringen.