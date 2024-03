Jahreshauptversammlung Stadtkapelle Scheer e.V.

Bei der Jahreshauptversammlung der Stadtkapelle Scheer e.V. am 09.03. gab es einen Wechsel in der Vorstandschaft. Für Christoph Ehm, der sich nach 10 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl stellte, leiten nun mit Bianca Krugger und Bianca Reger ein gleichberechtigtes Vorstandsteam die Geschicke der Stadtkapelle Scheer e.V. Kein leichtes Unterfangen, muss das Vorstandsteam doch gleich die Herkulesaufgabe mit der Suche eines neuen Dirigenten in Angriff nehmen, denn Dirigent Viktor Schill kündigte an am Ende des Jahres den Dirigentenstab in Scheer niederzulegen.

Die einzelnen Rechenschaftsberichte der Vorstandschaft bezogen sich vorwiegend auf die Veranstaltungen und Organisationen im abgelaufenen Geschäftsjahr. Kassiererin Sabrina Sulzer konnte von einem leichten Gewinn und insgesamt 320 Buchungen berichten. Einhellig zeigte sich bei allen Berichten die Enttäuschung über den Besuch beim Jahreskonzert im Dezember seitens der Bevölkerung. Dirigent Viktor Schill fand dies sehr schade, war dieses Konzert seiner Meinung nach das beste seit er in Scheer ist. Er ist nun aber auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und möchte Ende des Jahres seinen Posten als Dirigent in Scheeer abgeben. Probenbeste des abgelaufenen Geschäftsjahres waren Harald Gönner und Jörg Sautter, welche bei 41 Proben und 25 Auftritten fast immer anwesend waren. Seitens der Stadt übernahm Christian Baumgart die Entlastung der Vorstand, welche einstimmig erfolgte, sowie die Neuwahlen, welche im Vorfeld sehr gut vorbereitet waren. Als gleichberechtigtes Vorstandsteam wurden Bianca Krugger und Bianca Reger von der Versammlung gewählt. Kassiererin wurde Sabrina Sulzer, Schriftführerin Margot Haga, Uniform- und Instrumentenwart Theresa Lehr, das Jugendleiterteam bilden Florin Heinzelmann und Anna-Lena Reger, für die Noten verantwortlich sind künftig Katharina Baumgart und Katharina Mahlenbrei und als Beisitzer für den Vereinsausschuss wurden Harald Gönner, Jörg Sautter und Dieter Wobbe von der Versammlung gewählt. Bei der abschließenden Diskussion wurden etliche Punkte angesprochen, wie zum Beispiel eine eigene Veranstaltung, sowie ein Stadtfest und viele andere Dinge, welche nun die neue Vorstandschaft mit in die Organisation nehmen kann.