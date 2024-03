Jahreshauptversammlung Sportfreunde Hundersingen

Die Sportfreunde Hundersingen hielten am 22.März 2024, die Jahreshauptversammlung im Sportheim in Hundersingen ab. Der 1. Vorstand Karl Störkle, begrüßte die Anwesenden. Bei der anschließenden Totenehrung, wurde dem kürzlich verstorbenen Mitglied Arthur Schranz gedacht, der an diesem Abend für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt worden wäre.

Danach folgte der Bericht von Vorstand Karl Störkle. Er blickte auf ein gutes und bewegtes Vereinsjahr zurück. Der Höhepunkt war das Relegationsspiel, gegen die SG Griesingen, vor über 1000 Zuschauern in Langenenslingen. Das Spiel wurde erfolgreich mit 4:0 gewonnen und somit sicherten sich die Sportfreunde, das siebte Jahr in Folge, den Klassenerhalt in der Bezirksliga Donau.

Es folgten die Berichte des Kassiers, der Schriftführerin, der Spielleitung, der Jugendleiterin und der Kassenprüfung. Ortsvorsteher Markus Widmann, hat die Entlastung der Vorstandschaft vorgenommen.

Die anstehenden Wahlen, hat Reinhold Eisele durchgeführt. Gewählt wurden: Kassier Andreas Buzengeiger, Schriftführerin Sandra Heiß und die Ausschussmitglieder: Frank Kibler, Julian Störkle, Stefan Widmann und Simon Kohler. Höhepunkt des Abends war die Ernennung zum Ehrenmitglied von Günther Kolb (siehe Foto). Seit über 50 Jahren engagiert sich Günther Kolb für die Sportfreunde, in verschiedenen Funktionen.

Ebenso wurden viele langjährige Mitglieder geehrt: Für 60 Jahre Mitgliedschaft, wurde der Ehrenbrief an Josef Spöcker überreicht. Für 50 Jahre Mitgliedschaft, erhielten die Ehrenbriefe: Heidi Eisele, Helma Burth, Wilma Wahl, Helmut Mathes und Berthold Rieder. Die goldene Ehrennadel erhielt Dieter Buzengeiger für 40 Jahre, sowie Andreas Kugler für 35 Jahre Mitgliedschaft. Die silberne Ehrennadel erhielten Josef Bischofberger und Alexander Buth für 30 Jahre Mitgliedschaft. Juliane Braig erhielt die Bronze Ehrennadel für 15 Jahre Mitgliedschaft.