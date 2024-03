Jahreshauptversammlung Sozialverband VdK OV Laiz/ Inzigkofen

Erfreut zeigte sich das Vorstandsteam über die gute Resonanz bei der Jahreshauptversammlung des VdK OV Laiz/ Inzigkofen im Gasthof „Hasen“ in Laiz.

Vorsitzende Roswitha Willburger berichtete über die Aktivitäten im Ortsverband: Persönliche Jubilarbesuche; zwei gut gelungene Busausflüge zusammen mit dem Ortsverband Sigmaringen nach Dürrenwaldstetten, Zwiefalten und nach Ochsenhausen; Halbtagesausflug nach Riedlingen, Informationsveranstaltung über sinnvolle energetische Haussanierung; unsere Adventsfeier mit Singen und Nikolausbesuch im Bürgertreff Inzigkofen als Jahresabschluss. Der VdK-Landesverband und der Kreisverband hatten wiederum zum Gesundheitstag nach Stuttgart eingeladen. Das wesentliche Thema war: „Eine gute medizinische und bedarfsgerechte Versorgung ist für Patienten unerlässlich.“ Im Kurzbericht erinnerte Alois Willburger an die interessanten Tipps der Referenten zu Gesundheit und Ernährung.

Neben den Regularien wie Kassenbericht von Rainer Schieber und Revisionsbericht von Manfred Mattes nahm Frau Willburger die Ehrungen zusammen mit Sabine Muffler als Vertreterin des VdK-Kreisverbandes vor. Ein besonderes Jubiläum hatte Maria Müller aus Laiz mit 75-jähriger Mitgliedschaft; sie und ihr vor einigen Jahren verstorbener Ehemann Xaver gehören zu den ersten Mitgliedern unseres Ortsverbandes. Das Silberne Treueabzeichen und einen Gutschein für 10 Jahre Mitgliedschaft erhielten: Wilhelm Buck, Anna-Maria Dreher, Roswitha Dreher, Johannes Ritter, Daniela Schönbucher, Hannelore Wolf, Johannes Zerr, Hans-Peter Zuch.

Bitte merken Sie sich folgende Termine vor:

Am 17. April bieten wir ein Verkehrssicherheitsprogramm in Zusammenarbeit mit dem ADAC ab 15:00 Uhr im Bürgersaal im Rathaus Inzigkofen an. Nur Mut, der Führerschein wird nicht abgenommen, falls man nicht alle Fragen beantworten kann. Wir freuen uns auf rege Teilnahme.

Am 19. Juni führt uns unser Ganztagesausflug nach Tettnang mit Schloßbesichtigung; in Langenargen wird eine Kurzführung mit Orgelspiel in der Barockkirche angeboten.

Am 9. Oktober möchten wir mit der Bahn nach Bad Saulgau zu einer Stadtführung.

Mit „Schwäbisch isch schee“ am 6. November gibt es einen unterhältlichen Nachmittag mit Gerd Bantle im Bürgersaal im Rathaus Laiz.

Am Dienstag, den 10. Dezember werden wir wieder eine Adventsfeier im Bürgertreff Inzigkofen organisieren.