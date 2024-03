Jahreshauptversammlung Heimat-und Trachtenverein Saulgau

Genau zu 40 Terminen unterschiedlichster Art wurden im vergangenen Jahr, die Mitglieder des Heimat- und Trachtenverein Saulgau, im abgelaufenen Vereinsjahr, durch Vorstandschaft und Ausschuss eingeladen.

Doch zunächst begrüßte der 1. Vorsitzende Thomas Funk zahlreiche Ehrengäste. Unter Ihnen Gauvorstand Werner Halder aus Waldburg, Dekan Peter Müller und der Ehrenvorsitzende Karl-Heinz Schneider. Bei der anschließenden Totenehrung wurde auch dem kürzlich verstorbenen Mitglied Willi Neudörffer gedacht.

Danach folgte ein nicht alltäglicher Rechenschaftsbericht des Vorstandes. Nahezu wöchentlich war der Verein in unterschiedlichster Form für Heimat, Brauchtum und Tradition unterwegs. Mit einer Gauvolkstanzprobe und dem Gaujugendtag waren die Trachtenträger nach über 15 Jahren mal wieder Ausrichter zweiter Verbandsveranstaltungen. Erstmalig nahm der Verein sich dem Brauch des Kräuterbuschen binden zu Maria Himmelfahrt in Friedberg an. Neben verschiedenen Empfängen für die Stadt, Vereine, Institutionen und Privatpersonen waren die Mitglieder auch wieder 4x am Bächtlefest im Einsatz. Höhepunkt für viele war aber sicherlich ein 3-Tagesausflug nach Himmelberg/Kärnten sowie die Heimattage Baden-Württemberg in Biberach.

Viele Unternehmungen kosten Geld. Trotz reichlicher Spenden und Initiativen, musste auch auf Grund von Neuanschaffungen, die Kasse mit einem Minus im Geschäftsjahr abgeschlossen werden.

Nach den weiteren Berichten aus Trachtenkammer und Jugend wurde durch Stadtrat Thomas Zimmerer die Entlastung durchgeführt und diese einstimmig entlastet.

Vorstand Thomas Funk und Kassier Ulrich Wehner wurden für 2 weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurde Markus Tyborski die Vereinsehrennadel in Bronze verleihen. Für 40-jährige Mitgliedschaft konnte sich der Trachtenverein bei seinem Ehrenvorsitzenden Karl-Heinz Schneider bedanken, welcher abschließend durch Gauvorstand Werner Halder die goldene Ehrennadel des Verbandes verliehen bekam.

Die guten Verbindungen des Vereins zeigte sich durch die Anzahl der verschiedenen Vereinsvertreter und Ihren Grußworten. Mit dem Wahlspruch: „Treu dem guten alten Brauch!“ und dem Leitspruch: „Sitt und Tracht der Alten, wollen wir erhalten!“, endete die Versammlung über ein terminreiches Vereinsjahr 2023.