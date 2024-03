Jahreshauptversammlung Feuerwehr Fulgenstadt

Abteilungskommandant Christian Oehler begrüßt am 12.03.2024 in der Mehrzweckhalle Fulgenstadt die gesamte Versammlung und bedankte sich für die rege Teilnahme.

Er blickte auf ein spannendes und eindrucksvolles Berichtsjahr 2023 zurück. Die Abteilung Fulgenstadt arbeitete doppelt so viele Einsätze wie im Jahr 2022 ab. Das ist zum Teil auf die Verlegung der Drohnengruppe in die Abteilung Fulgenstadt zu begründen. Er bedankte sich für die Bereitschaft Lehrgänge zu besuchen, dadurch können Einsätze besser abgearbeitet werden. An den einsatzfähigen Atemschutzträgern muss leicht gearbeitet werden. Im vergangenen Jahr konnten 6 neue Einsatzkräfte gewonnen werden, das ist sehr positiv.

Oehler blickte auf verschiedene Übungen und Einsätze zurück, er spricht ein großes Lob dafür aus.

Er bedanke sich bei der Führung und der Stadtverwaltung für verschiedene Beschaffungen wie ein Mannschaftstransportwagen, Wärmebildkameras, Stromaggregate, einen Motorsägen-Satz, eine moderne Heizung im Gerätehaus in Friedberg und verschiedene Ausstattung für die Drohne.

Aktuell wird ein Landkreiskonzept aller Drohnengruppen erarbeitet. Oehler berichtete, dass zukünftig für die Gesamtwehr Bad Saulgau die Drohne bereits bei unterschiedlichen Alarm-Stichwörtern hinterlegt wird und im Erstalarm direkt mitalarmiert wird.

Schriftführer Pascal Migdad berichtete detailliert von den Einsätzen und Lehrgängen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 43 Einsätze abgearbeitet - das ergab ein Einsatzstundenvolumen von rund 410 Stunden, die durch 41 eingesetzte Einsatzkräfte erbracht wurden. Zudem wurden diverse Lehrgänge absolviert.

Kassenwart Christian Reck stellte einen soliden aber geschrumpften Kassenstand vor.

Wolfartsweilers Ortsvorsteher Eugen Stork entlastet die Versammlung mit dem Leitspruch: Gott zur Wehr, dem Nächsten zur Ehr. Stork bedankte sich bei allen Einsatzkräften. Sehr dankbar ist er allen Familien, den Arbeitgebern und dem Gemeinderat und betonte die gute Zusammenarbeit zwischen allen nochmals deutlich.

Der stellv. Stadtbrandmeister Frank Wächter übernahm die anstehenden Beförderungen und Ehrungen.

Beförderungen: Sebastian Eisele zum Feuerwehrmann, Stephan Sommer zum Hauptfeuerwehrmann, Tobias Münch zum Oberlöschmeister, Christian Oehler zum Brandmeister

Ehrungen: Feuerwehr Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Feuerwehrdienst ging an Simon Schorpp und Marcel Zimmel