Jahreshauptversammlung des „Frohsinn“ Blochingen 1876 e.V.

Der Vorsitzende Manfred Elgass begrüßte am 15. März im Vereinsheim alle Anwesenden. Ortsvorsteher Heiko Emhart konnte wegen Terminüberschneidungen leider nicht kommen.

Zurzeit beträgt der Mitgliederstand des Vereins 18 aktive und 39 passive Mitglieder. Im vergangenen Jahr wurden 7 Auftritte absolviert und 33 Singstunden abgehalten. Elgass dankte allen, welche den „Frohsinn“ im vergangenen Jahr in Form von Geld- und Alteisenspenden unterstützt haben.

Höhepunkte des Berichtes von Schriftführer Wolfgang Röhm waren die Auftritte beim Maifest in der Nikolauskirche in Scheer. Zusammen mit den singenden Männern aus Moosheim/Tissen sang der Frohsinn beim Sommerfest in Moosheim und beim Weinfest des Blochinger Musikvereins.

Kassierer Alfons Laux trug einen detaillierten Kassenbericht am Flipchart vor. Eine der Haupteinnahmequellen sind nach wie vor die Alteisensammlungen. Der Kassenprüfer Hans Röck bestätigte eine lückenlose und vorbildliche Kassenführung, welche zusammen mit Oskar Graf eingesehen wurde.

Auf das Sängerjahr 2023 ging Chorleiter Michael Schenk in seinem Bericht nochmal ein.

Man soll jede Singstunde genießen getreu dem Spruch: „Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben“.

Die Entlastung der Vorstandschaft wurde von Wolfgang Uhl durchgeführt.

Bei den anstehenden Wahlen wurden der 2. Vorsitzende Andreas Blersch und Schriftführer Wolfgang Röhm in ihren Ämtern bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurden die Kassenprüfer Hans Röck und Oskar Graf.

Zum Schluss konnten 4 fleißige Sänger für teilweise lückenlose Singstundenbesuche mit einem kleinen Präsent belohnt werden.