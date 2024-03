Jahreshauptversammlung der Trachtenkapelle Hausen a. A.

Einen harmonischen Verlauf nahm die ordentlichen Jahreshauptversammlung des Musikverein Trachtenkapelle Hausen am Andelsbach. Sowohl die Berichte von Schriftführerin Martina Holzbock und Kassiererin Larissa Göggel zeigten ein lebhaftes Wirken im Jahresverlauf 2023 auf. Trotz einiger kritischer Anmerkungen was den Probenbesuch angeht zeigte sich Dirigent Andreas Fink mit der musikalischen Entwicklung sehr zufrieden.

Absolutes musikalisches Highlight war dabei die Volksmusik-Hitparade, bei der die intensive Probenarbeit einen hohen Leistungsstand in allen Registern aufzeigte.

Mit der Neuausrichtung des Oktoberfestes in einem angepassten Format fand der Verein nach der Coronapause wieder einen gelungenen Anschluss an diese Veranstaltungsreihe.

Neben zahlreichen Auftritten bei regionalen und örtlichen Festen war die Teilnahme am Dorfjubiläum der Gemeinde Hartheim am Oberlauf des Rheins eine willkommene Bereicherung im Veranstaltungskalender. Hier folgte die Kapelle einer Einladung des aus Hausen stammenden Bürgermeisters Stefan Ostermaier und nahm unter anderem am Festumzug teil.

Bei den turnusmäßigen Wahlen gab es keine Veränderungen. Nach bestandener D1-Prüfung wurden vier in der Ausbildung befindliche Jugendliche in die aktive Kapelle aufgenommen.

Mit einem positiven Ausblick in das Vereinsjahr 2024 beendeten die Vorsitzenden Katrin Fischer und Werner Löw den Sitzungsabend.