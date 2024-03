Jahreshauptversammlung der Stadtgarde zu Pferd Weingarten

Die Jahreshauptversammlung fand am 22.03.2024 im Stadtgardeheim in Weingarten statt. Unter der Begrüßung von Rittmeister Günter Steinhauser wurden nicht nur die Ereignisse des vergangenen Jahres reflektiert, sondern auch Dank ausgesprochen an alle Mitglieder, die den Verein sowohl aktiv als auch passiv im letzten Jahr unterstützten.

Günter Steinhauser gab bekannt, dass er aus persönlichen Gründen nicht mehr als Rittmeister und 1. Vorstand zur Verfügung stehen wird.

Seine Verbundenheit mit der Stadtgarde zu Pferd Weingarten e.V. reicht bis ins Jahr 1968 zurück. Inspiriert wurde Steinhauser durch seinen Vater Fritz , der von Anfang an dabei war. So war Günter Steinhauser gemeinsam mit seinem Bruder Manfred Lanzenreiter und im Trompetencorps.

Im Laufe der Jahre übernahm Günter Steinhauser verschiedene Ämter und Verantwortlichkeiten bis zu seiner Wahl zum Rittmeister im Jahr 2009.

Diesen Posten füllte er bis zur diesjährigen Jahreshauptversammlung mit großer Hingabe aus. In Anerkennung seiner langjährigen Verdienste und seines unermüdlichen Einsatzes wurde er im Rahmen dieser Hauptversammlung einstimmig zum Ehrenrittmeister der Stadtgarde Weingarten zu Pferd e.V. ernannt.

Die Stadtgarde Weingarten blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Höhepunkte des vergangenen Jahres waren verschieden Teilnahmen u.a.. am Blutritt in Weingarten, am Welfenfest in Weingarten, am Blutritt in Bad Wurzach und am Kreuzritt in Wiblingen.

Nach den Rechenschaftsberichten und der Entlastung der Vorstandschaft, standen die Wahlen an.

In diesem Rahmen wurden neue Gesichter in den Vorstand gewählt: Josef Riedinger bekleidet nun das Amt des Rittmeisters und 1. Vorstandes, Ralf Kontra wurde zum stellvertretenden Rittmeister und 2. Vorstand gewählt, Markus Kuschel übernimmt das Amt des Kassierers und Josef Roth löst Hermann Füssinger als Stabstrompeter ab.

Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden : Herbert Linz - Schriftführer, Roland Frank - Wachtmeister, Willi Graf - Vertreter der Aktiven, sowie Peter Weber als Kassenprüfer.

Zum Vertreter der passiven Mitglieder, wurde Wolfgang Schmölz als neues Beiratsmitglied gewählt.

Jetzt schon zeichnet sich ab, dass die Stadtgarde zu Pferd, im laufenden Jahr an sehr vielen interessanten Veranstaltungen teilnehmen wird.