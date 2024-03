Jahreshauptversammlung Chor Akzente Mengen e.V.

Bei der Jahreshauptversammlung des Chors Akzente im vollbesetzten Nebenzimmer des Gasthauses Adler in Ennetach war erste Vorsitzende Esther Hüglin erfreut über das zahlreiche Erscheinen der Mitglieder. Sie lobte das gute Miteinander und den Zusammenhalt, die Gemeinschaft und die erfolgreichen Konzerte, die im Jahr 2023 - - und erst kürzlich in Bad Saulgau das Benefizkonzert für die Bruder Konrad Stiftung - abgehalten wurden. Das Chorwochenende im Allgäu, was Anfang März stattfand, habe maßgeblich zur Kameradschaft beigetragen. Auch die neuen Mitglieder wurden an diesem Wochenende sehr gut in die Gemeinschaft integriert.

Schriftführerin Sandra Kirchengast konnte über zahlreiche Aktivitäten des Jahres 2023 berichten. Dabei waren die alljährliche legendäre Fasnetsparty mit Karaoke -Show, der Ausflug in die Nebelhöhle und nach Reutlingen und der überaus erfolgreiche Weihnachtszauber als Konzertreihe im Advent sicherlich die Highlights.

Chorleiter Frank Boos bedankte sich bei den Mitgliedern ebenso über das zahlreiche Erscheinen, die abgeleistete Probenarbeit und die erfolgreichen Auftritte.

Er selbst würde in diesem Jahr sein 20 jähriges Jubiläum bei Akzente feiern, allerdings gab es zwischendurch für ihn eine zweijährige Schaffenspause, so dass das Jubiläum um zwei Jahre hinausgeschoben wurde. Vorständin Esther Hüglin wusste dies humorig in eine „vorzeitige Ehrung mit entsprechendem Auftrag“ zu verpacken.

Der Ausblick in das Jahr 2024 verspricht verschiedene gemeinsame Aktivitäten wie eine Wanderung im Juni, das Grillfest Ende Juli und die Weihnachtsfeier Anfang Dezember. Ein (Benefiz-) Konzert ist für das Frühjahr 2025 angedacht. Ebenso wird sich lange im Voraus auch bereits der nächste Weihnachtszauber im Jahr 2025 in den Proben bemerkbar machen.

Nachdem Antonie Badouin den sehr gut aufbereiteten und stimmigen Kassenbericht verlesen hatte, wurde die Vorstandschaft von den Mitgliedern einstimmig entlastet.

Neuwahlen standen für die Positionen Schriftführer und Presse- /Öffentlichkeitsarbeit, sowie Registersprecherin Alt an.

Da die bisherigen Amtsinhaberinnen nicht mehr kandidierten, gab es folgende Neubesetzungen:

Schriftführerin: Ingrid Rometsch

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit: Hilde Gruber

Registersprecherin ALT: Claudia Bleicher

Für 10 jährige Mitgliedschaft wurde Marion Buck geehrt.