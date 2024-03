Jahreshauptversammlung Abteilung Bogenweiler

Abteilungskommandant Rainer Kelch konnte in seinem Tätigkeitsbericht für 2023 auf ein relativ normales Jahr zurückblicken. Mit einem Personalstand von 32 Feuerwehrmännern und -Frauen wurden 26 Einsätze mit 424 Einsatzstunden geleistet. Er erinnerte im Rückblick an viele Aus- und Fortbildungen bei denen 11 Kameraden an 14 Lehrgängen teilnahmen und im Ausblick auf 2025 stellte er die Umstellung auf den Digitalfunk vor.

Schriftführer Florian Dirlewanger berichtete detailliert von den Einsätzen sowie mehr als 20 weiteren Terminen bei denen die Abteilung Bogenweiler aktiv war. Der durchschnittliche Probenbesuch war mit über 70% sehr hoch und erfreulicherweise gegenüber den Vorjahren konstant. So war es wenig verwunderlich, dass 14 Kameraden für vollständigen Probenbesuch geehrt werden konnten.

Ebenfalls erfreulich entwickelte sich der Kassenstand wie Kassier Martin Härle berichtete. Eine ordentliche Kassenführung konnten die Kassenprüfer Claudia Sommer und Gerold Münch bescheinigen.

Jugendleiter Pascal Ummenhofer konnte von vielen Eintritten in die Jugendfeuerwehr Abteilung Bogenweiler berichten. Durch viele Aktivitäten auch mir der Jugendfeuerwehr der Abteilung Stadt können die Jugendlichen die Feuerwehr entdecken. Zwei Jugendliche wurden mit Schokolade für beinahe lückenlosen Probenbesuch belohnt.

Der Leiter der Altersabteilung Bogenweiler, Josef Halder, zeigte auf, dass die Altersabteilung bei den Aktivitäten mindestens so viele Termine wie die Einsatzabteilung hat. So traf sich die Altersabteilung mindestens 1 mal im Monat.

Ortsvorsteher Ansgar Kleiner bedankte sich im Namen der Orts- und Stadtverwaltung für die geleisteten Dienste in den Stadtteilen Bolstern, Haid und Wilfertsweiler und konnte eine einstimmige Entlastung abfragen. Begeistert ist er, dass bei der Feuerwehr alle Altersgruppen dabei sind. „Ohne euch wäre das Dorfleben um einiges ärmer!“

Der stellvertretende Stadtbrandmeister Frank Wächter konnte aufgrund der Ausbildungen und der geleisteten Dienstzeit Miriam Bauer zur Feuerwehrfrau, Matthias Halder, Florian Dirlewanger und Rainer Kelch zum Oberlöschmeister, sowie Michael Lang zum Hauptlöschmeister befördern.

Die Vereinsvorstände Sybille Dirlewanger, Chorgemeinschaft Haid, und Rainer Michels, Freizeit- und Narrenverein Haid - Bogenweiler - Siessen, bedankten sich für die gute Zusammenarbeit bei diverse Veranstaltungen..