Jahreshauptversammlung 2023

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung konnte der Kassierer Willi Römpp, der für den erkrankten 1. Vorstand Ralf Quickenstedt durch die Hauptversammlung führte, wiederum von einem sehr erfolgreichen Jahr berichten. Erstmals hat der Sportverein einen Vereinsmitgliederhöchststand von 385 Mitgliedern (das Ort Heudorf hat insgesamt 520 Einwohner!), das entspricht einer Steigerung von 27 Personen (= 7,5 %) zum letzten Jahr. Dies ist eindeutig unseren hervorragenden und qualitativ hochwertigen Kinder- und Jugendlichen-Übungsgruppen zu verdanken. Als Zeichen hierfür ist die Ausbildung der 4 neuen staatlich geprüften Übungsleiterinnen für den Kindersport in diesem Sommer zu sehen. Dies waren: Caroline Baur, Lea Maichel, Kristin Röck und Martine Zimmerer. Die Ausbildung wurde vom Sportverein Heudorf finanziert. Ein Highlight in diesem Jahr war der Besuch des Kinderturngaufestes des Turngaues Hohenzollern mit über 40 Kindern. Die Übungsgruppe Eltern-Kind-Turnen ist aktuell an ihrer Belastungsgrenze angelangt. In ihr wird sehr viel an der Motorik durch immer wieder neu aufgebaute Bewegungslandschaften geübt und vor allem auf die Erfahrungen für die Kinder im sozialen Bereich wird sehr viel Wert gelegt. Ebenfalls haben die Mütter die Gelegenheit sich in dieser Übungszeit auszutauschen. Die Turnzwerge- und Youngkids-Gruppen haben auch einen starken Zuwachs zu verzeichnen. Hier werden auch Bewegungslandschaften aufgebaut, damit die Kinder sich hier richtig austoben können. Außerdem werden die Kinder für öffentliche Auftritte vorbereitet durch Einübung verschiedener turnerischen Elemente. In der Fitkids/Powerkidz-Gruppe wird sehr viel Wert auf den Spaß im Sport Wert gelegt. Austoben und das Erlernen von Grundelementen des Sports wird vermittelt. Die neu gegründete Erlebnissportgruppe vermittelt viele knifflige erlebnispädagogische Gruppenübungen bei denen die Kinder als Gruppe agieren und gemeinsame Lösungen suchen. Die ebenfalls neu gegründete Turnen-, Tanz- und Akrobatikgruppe legt sehr viel Wert auf das Erlernen von Boden- und Geräteübungen sowie dem Festigen und Erlernen von Tanz und Akrobatik. Die beiden Chi-gong und Yoga-Gruppen können von 2 sehr erfolgreichen Kursen mit vielen Teilnehmern berichten. Beide Kurse wurden sehr gut angenommen. Die Turnerfrauen berichten von einer fast 100%-Teilnehmerquote und sie haben viel Spaß bei den Übungen.

