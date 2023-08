Jahreshauptübung in Moosheim

Jahreshauptübung der Abteilung Braunenweiler und Löschgruppe Moosheim. Angenommen wurde ein Brandausbruch in einem aktuell leerstehenden Gebäude mit Ökonomieanbau in der Ortsmitte Moosheims — zwei Personen gelten als vermisst.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte aus Moosheim begannen den Aufbau der Wasserversorgung. Nach und nach treffen weitere Einsatzkräfte aus Großtissen, Braunenweiler und Bondorf ein. Die Großtisser Löschgruppe baut mit dem Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) ihrerseits eine weitere Wasserversorgung für die zeitgleich eingetroffene Drehleiter aus Bad Saulgau auf. Die Drehleiter wird zur Brandbekämpfung des Dachbereichs eingesetzt, sowie in Anleiterbereitschaft für eine mögliche Personenrettung.

Vom Braunenweiler Fahrzeug begeben sich insgesamt zwei Trupps mit Atemschutz ausgerüstet ins Gebäudeinnere, um mit der Personensuche der Vermissten zu beginnen.

Die nachgerückte Mannschaft aus Bondorf unterstützt die Maßnahmen der Wasserversorgung und Brandbekämpfung.

Innerhalb kürzester Zeit wurden beide vermissten Personen im Gebäude aufgefunden, gerettet und erstversorgt. Parallel erfolgt die Brandbekämpfung im Inneren und die Riegelstellung im Außenbereich zum Schutz der angrenzenden Gebäude.

Mit Erreichen des Übungsziels konnte den zahlreichen Zuschauern nebst diversen Erläuterung und Informationen zum Übungsverlauf ein zeitnahes Übungsende vermittelt werden.

Bei der Übungsnachbesprechung in Großtissen konnte Abteilungskommandant Andreas Schönberger seinen Dank an alle eingesetzten Kräfte und sein Lob für den guten Übungsverlauf vermitteln. In seinem Grußwort schloss sich der stellvertretende Stadtbrandmeister Frank Wächter dem Lob an — das Übungsszenario war eine Herausforderung für alle Beteiligten und wurde mit Bravour gemeistert. Moosheims Ortsvorsteher Alfons Reuter dankte allen für die gute Übung und die tolle Zusammenarbeit. Im Namen alle Ortsvorsteher sprach er sein Lob und Dank für den stetigen Einsatz zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger aus. Ergänzend erfolgte der Wunsch auf eine zeitnahe Umsetzung der angestrebten Fusion der Löschgruppe Moosheim mit Großtissen innerhalb der Abteilungswehr Braunenweiler.

Was im Einsatz und Übungsdienst bereits bestens funktioniert, soll nun zeitnah formell durch die Gremien der Feuerwehr und den Gemeinderat vollzogen werden.