Jahresbericht und Ehrungen des RC Sigmaringen

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Reitclubs Sigmaringen trafen sich die Mitglieder zur Berichterstattung über den Verlauf der sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen im Jahre 2022. Die Austragung einer Vereinsmeisterschaft in mehreren Kategorien, die Jubiläumsveranstaltung in festlichem Rahmen und einigen weiteren. Dank einer aktiven Jugendarbeit durch die Jugendwartin, Frau Jaqueline Buuk und die Verantwortliche für den Kinder– und Jugendreitbetrieb der Reitschule Baum, Frau Christina Baum, konnte auf ein lebhaftes und ansprechendes Jahresprogramm zurückgeblickt werden. Trotz größerer Investitionen und Ausgaben bescheinigten die Kassenprüfer der Vorstandschaft eine gute wirtschaftliche Vereinsführung. Sie schlugen der Mitgliederversammlung die Entlastung der Vorstandschaft vor und die Anwesenden erteilten diesem Vorschlag einstimmig ihren Zuspruch. Für besondere Verdienste und langjährigen Einsatz und Fortgang der Vereinsbelange, sowie Grund– und Weiterbildung der Reiter:innen im Verbund zwischen Reitclub Sigmaringen und Reitschule Baum auf dem Paulterhof, wurden die frühere Jugendwartin, Frau Renate Kehrer, zum Ehrenmitglied des Reitclubs Sigmaringen berufen. Sie hatte sich in ihrer Zeit als Jugendwartin mit ihrem Engagement für Aktivitäten und Interessen der Jungreiter hervorgetan und sie auch weit über rein sportliche Akzente hinaus begeistern können. Ebenso wurde Herr Christian Baum, Leiter und Inhaber der Reitschule Baum, Paulterhof in Inzigkofen, für die nunmehr über 50–jährige Zusammenarbeit mit dem Reitclub Sigmaringen zum Ehrenmitglied des Reitclubs Sigmaringen berufen. Als verantwortlicher Reitlehrer, Ausbilder für Pferde und Reiter: innen, Lehrgangsleiter und früherer Vereinsvorstand über viele Jahre hinweg, kennt er die Geschicke und Meilensteine des Pferdesports wie kein anderer. Durch die jahrzehntelange vertrauensvolle Zusammenarbeit und Beratung, führt er auch heute noch viele Reiter: innen mit seiner Ausbildung zum Turniererfolg. Die Ehrenmitglieder, Frau Renate Kehrer und Herr Christian Baum, sind für die Entwicklung und Förderung des Reitsports, insbesondere aber für die Beratung und das Engagement um alle Belange des Reitvereins, aber auch um die Zielsetzungen und Bemühungen der Reitschule Baum als maßgeblicher Bestandteil dieser langjährigen Geschichte zu nennen.

