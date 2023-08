Jahresausflug der Mengener Walkinggruppe

Wie jedes Jahr veranstaltete die Abteilung Walking im TV Mengen einen Jahresausflug. Wie immer war das Ausflugsziel geheim. Darauf lassen sich aber alle Mitglieder immer wieder ein. Natürlich wurde vorher gerätselt, wo es hin geht. Es wurde versucht, heimlich Informationen zu bekommen und sei es nur um zu fragen, was man anziehen muss. „Walking–T-Shirt natürlich“, war da die Antwort. Ein pensionierter Eisenbahner ließ unter der Hand die Mitglieder wissen, dass es seines Erachtens ganz sicher nach Freiburg gehe. Das ergebe sich schon aus der Zeit, wann man am Bahnhof sein müsse. Aber, er hatte sich getäuscht, dieses Jahr ging es mit dem Zug in die Universitätsstadt Tübingen.

Bei der vormittäglichen Stocherkahnfahrt mit zwei Booten auf dem Neckar und entlang der Altstadtkulisse, mit den farbigen alten Häusern, dem Hölderlinhaus, der Fauna und Flora entlang des Flusses lernten wir auch gleich, neben der Stadtgeschichte, den romantischen Teil der Stadt kennen. Das Mittagessen war direkt in einem Lokal an der Neckarbrücke. Bei der anschließenden Stadtführung erlebten die Mengener Walker*innen das Tübinger Leben früher und heute. Treppauf treppab führte der Weg durch die Altstadt mit ihrer reichhaltigen Geschichte aus allen Jahrhunderten. Es blieb nur noch wenig Zeit fürs Lädala oder Eis Essen übrig, denn schon musste die Gruppe wieder auf den Heimwärts–Zug. Ein schöner Tag ging im Restaurant Cockpit am Mengener Flugplatz zu Ende. Wo es nächstes Jahr wohl hingehen wird?