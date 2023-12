Jahresabschlusswanderung am 10. Dezember

Gemeinsam hatten sich 29 Wanderer, davon 1 Jugendlicher und 7 Kinder, zur letzten Wanderung im Wanderjahr 2023 auf den Weg gemacht.

Aufgrund der vorangegangenen Wetterverhältnisse musste die Tour von Manuela und Frank Schatz kurzfristig noch einmal umgeplant werden.

Daher startete die Wanderung am Wanderparkplatz oberhalb von Bronnen. Beim ersten Zwischenstopp am Pavillon wurde ein Adventslied angestimmt. Weiter ging es in Richtung Neufra, wo auf halber Strecke das zweite Lied gesungen wurde. Dort wurden die Kinder mit Schokoladennikoläusen überrascht und auch die etwas Größeren bekamen etwas zum Naschen. Der Rückweg führte die Gruppe über einen Schotterweg zurück zum Ausgangspunkt. Fleißige Helferinnen und Helfer hatten in der Zwischenzeit an der adventlich dekorierten Grillstelle ein Feuer, Glühwein und Kinderpunch vorbereitet. So konnte direkt mit dem Grillen losgelegt werden. Nachdem alle gestärkt waren und die Kinder mit kräftiger Unterstützung einen Schneemann gebaut hatten, wurde noch eine kleine Fackelwanderung unternommen, die vor allem bei den Kleinen mit großer Begeisterung ankam. Zum Abschluss erhielten die Kinder noch ein kleines Geschenk vom Albverein.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helferinnen und Helfer, die zu diesem wirklich gelungenen Nachmittag beigetragen haben.

Wir wünschen allen frohe Weihnachten sowie einen gesunden Jahreswechsel und freuen uns sehr auf ein Wiedersehen im Wanderjahr 2024.