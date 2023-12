Jahresabschluss der Kunstfreunde Donau

Der Bach-Zyklus im Münster in Obermarchtal, der das Gesamtwerk für Orgel beinhaltet u. sich bis 2024 erstreckt, war Anlass der letzten Monatsveranstaltung in 2023. Mit Sekt u. Kuchenauswahl vertrieb man sich am 2. Adventssonntag im „Adler“ in Obermarchtal den Nachmittag. Die Veranstaltung wurde um 17 Uhr mit dem Bach-Konzert „Advent“ mit Andreas Weil am Spieltisch der historischen Holzhey-Orgel abgerundet. Foto: Pinterest

