Italienische Musikkapelle in Fugenstadt

Die Banda Musicale di Forano war von 14. bis 17. Juli zu Gast beim MV Fulgenstadt.

Sowohl die italienische als auch die deutsche Fahne vor der Halle deuteten daraufhin, dass etwas Besonderes in Fulgenstadt los sein muss. Schon bei der Ankunft wurden die Gäste musikalisch begrüßt. Beim gemeinsamen Abendessen wurden dann erste Kontakte geknüpft.

Die gemeinsame Probe am Samstag war für beide Vereine eine neue Erfahrung. In zwei Stunden musste das Konzert für den Sonntag einstudiert werden.

Höhepunkt war mit Sicherheit der gemeinsame Auftritt am Sonntag auf dem Bächtlefest. Das Musikstück „Moment for Morricone“ mit insgesamt über 70 Musikerinnen und Musikern aufzuführen ging nicht nur dem Publikum unter die Haut. Die Big Brass Band unter Leitung von Edwin Bentele sorgte bis nach Mitternacht für gute Stimmung. Die Teilnahme am Umzug vor so vielen Gästen war für die italienischen Gäste ebenfalls ein Erlebnis.

Das Wetter spielte das ganze Wochenende mit, sodass die Ausflüge an den Bodensee, Schloss Sigmaringen, Wasserwege und Kurgarten Bad Saulgau sowie die Führung im Kloster Sießen bei den italienischen Gästen sicher einen bleibenden Eindruck hinterließen. Sehr guten Anklang fand die Führung im Kloster Sießen in italienischer Sprache durch Schwester Katrin.

Natürlich war dieser Besuch für den Musikverein Fulgenstadt mit dem entsprechenden Aufwand verbunden. Deshalb möchte sich der MV Fulgenstadt recht herzlich bei allen Helfern, die zum Gelingen dieses Besuches beigetragen haben, bedanken.

Vor allem bei den privaten Gastgebern: Karl–Erhard Jäger, Sigrid und Berthold Gelder, Marcel Staiger, Rolf Zubler; allen, die mit einer Spende den Besuch unterstützt haben. Hier besonders bei der Bürgerstiftung Bad Saulgau, die den internationalen Austausch gefördert hat; Autohaus Volkswagen Uhl für das Pendelfahrzeug; den Kuchen– und Salatspendern; dem Frühstücksteam für das tolle Frühstücksbuffet; dem Festwirt Michael Rauscher für die tolle Bewirtung am Sonntag; der Stadt– und Ortsverwaltung für die Überlassung der Halle und den Fahnen; der freiwilligen Feuerwehr Bad Saulgau für die Bereitstellung der Feldbetten; den beiden Köchen Roland Eisele und Kiwi Birkler; dem Bürgerausschuss für die tolle Zusammenarbeit in der Vorbereitung und bei der Durchführung der Auftritte.

Beide Kapellen freuen sich auf den Gegenbesuch im Jahr 2024.