Es fällt auf, dass im Umkreis auffällig viele Bürgermeister nicht zur Wiederwahl bereit sind, oder ihren Dienst noch innerhalb der laufenden Amtsperiode quittieren. Da stellt sich die Frage, was plagt denn die Bürgermeister der Städte und Gemeinden heutzutage so sehr?

Deutliche Worte

Bürgermeister Bernd Gombold und Kämmerer Gerald Balle erlaubten mit deutlichen Worten einen Blick in ihren täglichen Bürokratie-Wahnsinn: „Wir werden erschlagen und teilweise gelähmt von immer neuen bürokratischen Auswüchsen, die immer neue Blüten treiben. Das ist wie eine Hydra. Wird einmal ein Kopf abgeschlagen, wachsen zehn neue nach. Mir graut es, denn es wird meist schlimmer als besser,“ sagte Gombold. Denn es sei ein bürokratischer Moloch, der bei Ausschreibungen und Förderanträgen mit den viele Vorgaben und Hürden - teilweise durch EU-Recht oder von den Fördermittelgebern aus Bund und Land - zu bewältigen sei.

Druck von oben

Kämmerer Gerald Balle stöhnte über spezielle Statistiken, die er führen muss und fragt sich: „Was kann man mit solchen Zahlen anfangen, wenn sie schon am nächsten Tag überholt sind oder mit keiner anderen Gemeinde vergleichbar sind?“

An anderer Stelle, wo es um Förderungen in der Kinderbetreuung geht, prangert er an: „Ist das überhaupt volkswirtschaftlich noch vertretbar, wenn uns das Kultusministerium wegen 200 Euro im Monat immer wieder mit denselben Anträgen, Bescheiden und Nachweisen geißelt?“ Bernd Gombold zieht das Fazit so: „Für die Gemeinden heißt es von oben immer nur ,setzt um’ und wir müssen das dann tun.“ Mit welchem Geld und mit welchem Personal, dafür gebe es keinerlei Plan.

Steuervorschrift macht Verwaltungschefs fassungslos

Zur kurzzeitigen Steuervorschrift für den Kuchenverkauf an Schulen zeigen sich beide, Kämmerer und Bürgermeister, fassungslos, wie so etwas überhaupt zustande kommen konnte. Es zeige aber auch, wenn der Druck groß genug sei, sei auch eine Korrektur, ein Weg zurück möglich. „Ich wünsche mir, dass dies auch bei entscheidenden Themen, die uns das Leben schwer machen, möglich ist. Und nicht Kraft, Ausdauer und Sachverstand benutzt werden, um uns zu erklären, dass es nicht geht. Das geht mir nicht den Hals runter“, schimpft der Bürgermeister.

Die Stimmung in der Bevölkerung kippt Bürgermeister Bernd Gombold über die Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen

Die kriegerische weltpolitische Lage mit den wachsenden Flüchtlingszahlen sei auch ein konkretes Problem für die Gemeinden: „Die Flüchtlinge binden Arbeitskräfte in der Verwaltung, kosten Geld, Nerven und die Stimmung in der Bevölkerung kippt“, prangert der Bürgermeister an. Die Bereitschaft für weitere Aufnahmen von Geflüchteten sei erschöpft.

Zuwanderung müsse begrenzt werden

„Staat und Kommunen sind mittlerweile überfordert. Nun müssen Taten folgen, nämlich die Begrenzung der Flüchtlingszahlen, sonst geht das Schiff unter und der Staat droht die Kontrolle zu verlieren“, sagt er. Wenn aber immer mehr Kommunen einen Hilferuf nach oben senden würden, dann könnte etwas passieren, vermutet er.

Auch das wachsende Milliardenloch im Bundeshaushalt gefährdet gemeindliche Finanzierungen, wenn Förderprogramme, die fest eingeplant waren, gestrichen werden. „Das macht eine echte Planbarkeit und Verlässlichkeit schwierig. Aber genau das erwarten die Bürger doch von uns. Ich appelliere an Bund und Politik etwas zu ändern, denn die Gemeindeverwaltungen sitzen an der Graswurzel der Demokratie und in der direkten Verantwortung dem Bürger gegenüber“, so die klaren Worte des Bürgermeisters.