Wanderausstellung „Was heißt schon alt“ im Bürgertreff in Inzigkofen

Die Wanderausstellung „Was heißt schon alt“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gastiert derzeit im Bürgertreff in Inzigkofen in der Schulstraße 9. Hier wird eine Vielzahl von Beiträgen zum gleichnamigen Foto– und Videowettbewerb gezeigt.

Besucher erhalten so einen umfassenden Blick auf das Thema Alter(n) und die vielfältigen Lebensweisen der älteren Generation, denn das Alter hat viele Gesichter. Außerdem gibt es ein interaktiven Medienpult wo die Gewinnerfotos und -videos, eine Auswahl weiterer Wettbewerbsbeiträge, ein Quiz mit interessanten Fakten über das Alter(n) und ältere Menschen sowie viele Internetseiten des Bundesfamilienministeriums) zu sehen sind. Am Donnerstag, 17. August, ist die Ausstellung von 16 bis 19 Uhr geöffnet und am Sonntag, 20. August, von 11 bis 16 Uhr