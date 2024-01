In dem zusammenhängenden Waldgebiet zwischen Thalheim und Rohrdorf ist die Erstellung von vier Windkraftanlagen geplant. Darüber sind die Inzigkofer Gemeinderäte in der vergangenen Gemeinderatssitzung in Kenntnis gesetzt worden.

Abstand zu Wohngebieten betrifft 5,5 Kilometer

Die geplanten Windkraftanlagen der neuesten Generation mit jeweils einer Nennleistung von 7,2 Megawatt weisen eine Gesamthöhe bis zur Flügelspitze von 285 Meter auf. Das ist knapp zwei Mal die Höhe des Ulmer Münster oder „fünf bis sechs Mal die Höhe des Engelswieser Kirchturms“, wie Bürgermeister Bernd Gombold überschlug.

Der Abstand zur ersten Bebauung in Engelswies beim Talsberg wird knapp 5,5 Kilometer betragen - die Windräder werden aber weithin Richtung Inzigkofen sichtbar sein.

Die Windkraftanlagen werden auf einem Leibertinger Kommunalwaldgebiet errichtet. Dieses Gebiet ist 376 Hektar groß und als Vorranggebiet für Windenergie ausgewiesen. Theoretisch wäre dort die Erstellung weiterer Windräder möglich, wie Bürgermeister Bernd Gombold erläuterte.

Bis 2025 soll der Plan genehmigt sein

Nach dem Teilregionalplan Energie des Regionalverbands ist der gesamte Landkreis Sigmaringen als Vorranggebiet für Windenergie stark betroffen - die Gesamtgemeinde Inzigkofen dagegen gar nicht. Dafür befänden sich im Gemeindegebiet Vorbehaltsgebiete für Photovoltaik, wie der Bürgermeister andeutete. Bis Ende 2025 soll der hierfür relevante Teilregionalplan Energie genehmigt sein.