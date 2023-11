Das Toilettenhäusle auf dem Parkplatz „Festplatz“ am Inzigkofer Park wurde in den vergangenen Monaten häufig von Parkbesuchern stark verunreinigt hinterlassen: Von ekeligen, verkoteten Toilettenbrillen und -schüsseln über mutwillige Zerstörung bis hin zum Betreten der Toiletten mit völlig verdreckten Schuhen ist laut Bürgermeister Bernd Gombold alles dabei gewesen.

Doch jetzt hat die regionale Reinigungsfirma einen Schlussstrich gezogen und wird die Toilette künftig nicht weiter reinigen. Die Gemeinde sucht nun nach einer Lösung.

Toilette wird eigentlich für Parkfest gebaut

Seit Eröffnung der Hängebrücke und auch während der Pandemie ist der Park das Ziel vieler Spaziergänger und Wanderer geworden. Aus diesem Grund habe die Gemeinde während der Wandersaison, also von den Osterferien bis zu den Herbstferien das Toilettenhaus der Musikkapelle Inzigkofen auf dem Parkplatz „Festplatz“ anmieten und nutzen können, erklärt der Bürgermeister. Ursprünglich sei die Toilette für das Parkfest gebaut worden.

Flexible Reinigung an den Wochenenden

Die Gemeinde habe für die Reinigung gesorgt: „In den ersten Jahren hatten wir großes Glück, dass wir eigenes Reinigungspersonal für das Toilettenhäusle hatten, das diese Arbeit fast jeden Tag gewissenhaft und zuverlässig erledigt hat“, sagt Gombold.

Es ist heutzutage allgemein schwierig, Reinigungskräfte zu finden. Bernd Gombold

Auch außer der Reihe, also beispielsweise an einem verlängerten Wochenende oder bei einem starken Besucheransturm, sei die Reinigungskraft sogar mehrmals täglich gekommen.

Der fürstliche Park in Inzigkofen ist ein beliebtes Ausflugsziel in Region - doch vorerst gibt es dort keine Toilette mehr. (Foto: privat )

Die bisherige Reinigungskraft sei schließlich in den Ruhestand gegangen und ihre Nachfolgerin habe die Arbeit nur eine Saison machen können, so Gombold. „Es ist heutzutage allgemein schwierig, Reinigungskräfte zu finden“, so der Bürgermeister. „Ein Toilettenhäusle zu reinigen, das intensiv genutzt wird, gilt verständlicherweise nicht gerade als ,Traumjob’, um den viele Schlange stehen.“

Keine Einsätze mehr an den Wochenenden

Allerdings habe ein Reinigungsdienst aus der Region seit dem Frühjahr dieses Jahres Abhilfe geschaffen. Die Toilette konnte jedoch nicht mehr nahezu täglich, sondern nur noch zwei, manchmal auch drei mal pro Woche an festen Tagen gereinigt werden, so Gombold.

Wir haben festgestellt, dass die Reinigungszyklen wieder intensiviert werden müssen. Bernd Gombold

„Es gab auch keine Einsätze auf Zuruf am Wochenende mehr, wie es mit eigenem Personal noch praktiziert wurde“, sagt er. Das hatte zur Folge, dass es weder für die Besucher noch für den Reinigungsdienst, der manchmal ,böse Überraschungen’ im Toilettenhäusle vorfand, befriedigend war. Dieser quittierte schließlich den Dienst. „Wir haben festgestellt, dass die Reinigungszyklen wieder intensiviert werden müssen“, sagt Gombold.

Schwarze Schafe stechen aus der Reihe

Er müsse hinzufügen, dass sich die meisten Gäste ordentlich verhalten und die Toilette so verlassen, wie sie sie gerne vorfinden wollen. „Aber wie in allen Bereichen des Lebens gibt es sogenannte ,schwarze Schafe’, denen es völlig egal ist, wie es hinterher aussieht“, sagt Gombold.

Die Gemeinde habe die Stelle einer Reinigungskraft nach dem Ende der Saison nochmals ausgeschrieben. „Wir suchen jemanden mit der nötigen Flexibilität, der idealerweise in der Nähe oder den umliegenden Gemeinden wohnt“, sagt der Bürgermeister. Auf die bisherige Ausschreibung im Amtsblatt habe sich noch niemand gemeldet.

Alternative Lösungen der Gemeinde

Sollte sich niemand finden, müsse die Gemeinde andere Wege gehen: „Entweder suchen wir einen gewerblichen Reinigungsdienst mit mehreren Reinigungstagen pro Woche und insbesondere der Flexibilität an den Wochenendenden oder wir müssen eine Lösung mit Dixie-Toiletten ins Auge fassen, die vom jeweiligen Anbieter regelmäßig gereinigt werden“, sagt Gombold. Bei der Lösungssuche spielen auch die Kosten, der jeweiligen Reinigungsfirma eine Rolle.

Über den Winter ist die Toilette am Parkplatz ,Festplatz’ nun geschlossen. Im ersten Quartal kommenden Jahres werde aber laut Gombold eine Entscheidung fallen müssen, damit die Gemeinde gerüstet sei, wenn die Saison wieder losgeht.