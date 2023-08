Tango und geistliche Musik sind kein Gegensatz

Tango in der Kirche: Das muss kein Widerspruch sein. Denn es gibt Messen und geistliche Gesänge in der Tradition der argentinischen Musik. Zum 75–jährigen Jubiläum führt der Wildensteiner Singkreis am Samstag, 12. August, um 15 Uhr in der Wallfahrtskirche Mater Dolorosa in Engelswies die „Misa a Buenos Aires“ des argentinischen Komponisten Martín Palmeri auf. Der Eintritt ist frei, der Konzertnachmittag dauert etwa 90 Minuten.

Laut Presseschreiben handelt es sich bei diesem Werk um eine Tangomesse für Mezzosopran, gemischten Chor, Bandoneon, Klavier und Streichorchester. Dazu gibt es das Magnificat für Solo Sopran, Chor und Band von Bobbi Fischer — ebenfalls im argentinischen Tangostil. Abgerundet wird das Programm durch ein Stück des bekannten argentinischen Komponisten und Bandoneon–Spieler Astor Piazzolla.

Die Misa a Buenos Aires wurde komponiert im Stil des Tango Nuevo. Das Werk des zeitgenössischen Komponisten Palmeri wurde 1996 in der argentinischen Hauptstadt uraufgeführt und umfasst sämtliche Elemente einer musikalischen Messe. Das Werk ist Palmeris Vorbild Piazzolla verpflichtet. Es besticht durch seine melancholischen, aber auch rhythmischen Passagen und wird derzeit häufig aufgeführt.

Mit starken Jazzelementen im Tangostil ist Fischers Magnificat, der bekannte Lobpreis Mariens, durchsetzt. Das Stück lebt aus der Spannung zwischen geistlichem Text und modernen musikalischen Impulsen. Piazzollas Werk, das als drittes aufgeführt wird, ist ein reines Instrumentalstück, das ganz in der Tradition des modernen Tangos steht.

Der Wildensteiner Singkreis ist eine Verbindung von Menschen, die auf der Burg über dem Donautal sich einmal im Jahr zu gemeinsamer Musik, Theater und anderen Aktivitäten trifft. Er hat einen starken christlichen Kern und feiert im Jahr 2023 sein mittlerweile 75–jähriges Bestehen. Die musikalische Leitung in diesem Jahr liegt bei Sören Sönksen (Chor) und Peer Hübel (Orchester).