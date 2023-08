Soldaten übergeben 1000 Euro an das DRK

Mit 144 Blutspender und einer Spende von 1000 Euro war die Blutspende in der Römerhalle Inzigkofen für die DRK–Bereitschaft Inzigkofen Sigmaringen eine ganz besondere. Unter den 144 Blutspendern gab es sieben Erstspender. Doch das war nicht das einzig erfreuliche an diesem Tag. Die 1. Batterie des Artilleriebataillons 295 der Bundeswehr aus Stetten a. k. M. (Foto: DRK), die nun seit mehreren Terminen immer mit einer Gruppe von Soldaten zu den Blutspenden der Bereitschaft kommt, hatte an diesem Tag eine Überraschung dabei: Aus dem Erlös des kaserneneigenen Weihnachtsmarktes im Jahr 2022 überreichte Oberststabsfeldwebel Schmidt im Namen des Standortes einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an die DRK Bereitschaft Inzigkofen–Sigmaringen.