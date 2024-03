Schnuppernachmittage beim Bürgercafé Inzigkofen

Wer einen Nachmittag in netter Gesellschaft verbringen möchte, etwas zum Erhalt der körperlichen und geistigen Fähigkeiten beitragen und Abwechslung in ihren Alltag bringen möchte, ist im Bürgercafé Inzigkofen willkommen. Die Kosten für einen Nachmittag betragen normalerweise 20 Euro, inklusive Kaffee, Kuchen, Getränken und Materialien. An den Schnuppernachmittagen am Mittwoch, 20. März, 3. April, und 17. April entfallen diese Kosten gänzlich. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Das Bürgercafé ist immer mittwochs von 14 bis 17 Uhr nach telefonischer Anmeldung geöffnet. Anmeldung bei Heidi Rzepka, Seniorenbeauftragte und Koordination Bürgertreff, Telefon 07571/9297750 (bitte auch auf den Anrufbeantworter sprechen) oder per Mail an [email protected].