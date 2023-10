Der Plan war eigentlich ein anderer: Roberto Petrolo hatte kurz zuvor sein Restaurant am Bodensee verkauft und wollte nach Peru, genauer gesagt an die nördliche Pazifikküste, um im Surfer-Paradies Chicama mit Board und Lenkdrachen die „längste Welle der Welt“ zu erobern.

Der gebürtige Kalabrese ist leidenschaftlicher Kitesurfer, war schon „auf allen Meeren der Welt unterwegs“. Doch dann bekam er einen Anruf und das Reiseziel hieß nicht mehr Südamerika, sondern Sigmaringen. In seinem schwarzen Sportwagen fuhr Petrolo auf dem Golfplatz nahe Inzigkofen vor, inspizierte die Gastronomie, für die dringend ein Pächter gesucht wurde, und entschied sich zu bleiben.

Nicht nur Pizza und Pasta auf der Speisekarte

Die Location außerhalb der Stadt, in gehobenem Ambiente mit bordeauxrot und schwarz gehaltenem Interieur und elitärer Gesellschaft, hat ihn überzeugt. Auch ein passender Name war schnell gefunden.

Das „Belvedere“, übersetzt so viel wie „schöne Aussicht“, residiert mit Terrasse und Wintergarten oberhalb des Golfplatzes und lässt die Augen der Gäste einerseits über das opulent wohlgepflegte 18-Loch-Areal und andererseits über die saisonal wechselnde Speisekarte schweifen.

Auf der stehen nicht nur Pizza und Pasta. Jeden Donnerstag bekommt Petrolo frischen Fisch aus Italien ‐ von Dorade über Schwertfisch bis hin zu Venusmuscheln. Wenn das kühle Wetter Einzug hält, wird das Ossobuco durch herbstliche Gerichte wie Kürbissuppe und Wildspezialitäten abgelöst.

Mit der Gastronomie verheiratet

Petrolo betreibt das „Belvedere“ gemeinsam mit seinem Neffen Domenico Lucanto, dessen Sohn und drei weiteren Mitarbeitern.

Ich bin ja mit der Gastronomie verheiratet. Roberto Petrolo

Petrolo selbst ist kinderlos, auch eine Ehe hat sich nie ergeben. „Ich bin ja mit der Gastronomie verheiratet“, lacht der 63-Jährige, der seit 45 Jahren in Deutschland lebt und als junger Mann ungewollt mit dem „Gastro-Virus infiziert“ wurde.

„Ich wollte damals nur einem Freund an der Bar aushelfen“, erinnert sich Petrolo. Von der Aushilfe mutierte er im Laufe der Zeit zum Unternehmer, viele Jahre betrieb er Restaurants in Villingen, Hagnau und Meersburg am Bodensee, dort, wo er auch heute noch seinen Wohnsitz und viele Freunde hat.

Gastronom liebt den Nervenkitzel

Wäre Sigmaringen auch eine Option? Er schüttelt den Kopf. Seine spätabendlichen Eindrücke zeigen ihm „keine pulsierende Stadt, es ist nichts los, auch nicht am Wochenende“, so der Gastwirt. Dieser „Puls“ fehlt ihm wohl auch beim Golfsport, der ihm quasi täglich zu Füßen liegt, für den Petrolo sich jedoch nicht begeistern kann.

Er liebe die Herausforderung und den Nervenkitzel und bevorzuge Sportarten wie Skiabfahrt, Gleitschirmfliegen und Mountainbiken. Aber das alles muss warten. Noch gilt die ganze Aufmerksamkeit dem „Belvedere“, das bisher sehr gut angenommen wird. Darauf hoffen Petrolo und sein Team auch in der dunklen Jahreszeit.

„Wir haben im Innenbereich 80 Sitzplätze und uns ist jeder willkommen, egal ob Golfer oder Nichtgolfer“, sagt er. Auch Familien- oder Firmenfeiern zu Weihnachten und Silvester wären bei genügend Anmeldungen gar kein Problem. Aber am 1. Januar fällt die Tür ins Schloss und bleibt zwei Monate zu. Und Petrolo wird erneut Kurs auf die längste Welle der Welt nehmen.

Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 11 bis 22 Uhr. Bei Schlechtwetter vorher anrufen unter 07571/744260. Auch Reservierungen sind unter dieser Nummer möglich.