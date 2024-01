Reservierung für Ledigen-Theater ab sofort möglich

Der Ledigen-Theaterverein Vilsingen führt in diesem Jahr das Lustspiel „Nix amore am Lago Maggiore“ von Bernd Gombold auf. In dem Stück geht es um die Schulfreundinnen Bärbel und Hilde, die ihren Urlaub am Lago Maggiore genießen wollen, teilt der Verein mit. Die Reise verlaufe allerdings anders als geplant.

Die Premiere ist am Sonntag, 4. Februar, um 19 Uhr in der Keltenhalle Vilsingen. Platzreservierungen für die Premiere sind ab sofort bei Claudia Stroppel unter der Telefonnummer 07571/51515 oder per WhatsApp unter 0172/1582283 möglich.

Weitere Aufführungen ohne Platzreservierungen sind am Fasnetssonntag, 11. Februar, um 19.30 Uhr, und jeweils am Rosenmontag, 12. Februar, und Fasnetsdienstag, 13. Februar, um 9 Uhr mit anschließendem Mittagessen in der Keltenhalle.