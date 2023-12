Reparatur-Treff Inzigkofen spendet an Albverein

Seit vier Jahren werden im Inzigkofer Bürger-Treff an jedem dritten Samstag im Monat tragbare Gerätschaften ehrenamtlich und auf Spendenbasis repariert. Das eingenommene Geld wird für einen guten Zweck gesammelt. Jüngst wurde der Albverein Ortsgruppe Inzigkofen für eine Spende ausgewählt. Er unterhält 200 Nistkästen in den Wäldern um Inzigkofen und ist aktiv im Naturschutz tätig ist. 500 Euro spendeten die Reparier-Fachleute für die Neubeschaffung von 20 Nistkästen.

Der Vorsitzende des Albvereins, Erich Beck, und Naturschutzwart Winfried Scherer freuten sich darüber, dass einige in die Jahre gekommene Nistkästen ersetzt werden können und an anderer Stelle neue dazukommen. Scherer leert und säubert einmal im Jahr die Kästen und stelltfest, dass sie durchgehend ein- oder sogar zweimal als Nisthöhle genutzt wurden. „Das ist aktiver Naturschutz, denn die Vögel dezimieren viele Schädlinge, wie beispielsweise den Borkenkäfer“, sagt er.

Zum Repariertermin treffen sich alle vier Wochen fünf Personen, die von Geräten mit Stecker oder Mechanik begeistert sind. Beim Reparieren bringen sie ihr berufliches Fachwissen mit ein, sodass auch in die Jahre gekommene Geräte eine 80-prozentige Chance auf eine Wiedergeburt haben. So schätzt das Ekkehard Futterer ein, der beruflich 40 Jahre lang elektronische Geräte reparierte und sich weiter der Herausforderung stellt, ehemalige Funktionen wiederherzustellen. Die Begeisterung teilt er mit Walter Schneider, Fachmann für elektrische Haushaltsgeräte, der auch beruflich in diesem Reparaturbereich tätig ist, und mit dem Elektriker im Ruhestand Karl Moosbrugger. Damit Computer, Tablets und Smartphones funktionieren, ist Hans-Peter Scheufele zur Stelle ebenso wie Anja Schneider, die Lieblingsstücke mit der Nähmaschine rettet. Frank Fröhlich repariert mechanische Uhren, digitalen haucht er durch Batterien neues Leben ein.

Die Nachhaltigkeit - das Verhindern des Wegwerfens und Neukaufens - ist der Antrieb des Teams. Im Gegensatz zu anderen Repaircafés haben die Inzigkofer aber nicht den Ansporn, Kunden das Reparieren beizubringen. Mit geübten Händen, professionellem Werkzeug und Ersatzteilen ist die Reparatur schneller erledigt. Aber gern lassen sie sich über die Schulter schauen und erklären fehlerhafte Funktionen. Der dritte Samstagvormittag jeden Monats ist dafür reserviert.