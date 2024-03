Vermutlich zum ersten Mal in der Geschichte der Kommunalpolitik in Inzigkofen wird es in diesem Jahr eine Liste der Partei Bündnis 90/Die Grünen geben, die ihre Kandidaten für die kommende Gemeinderatswahl nominiert. Das bestätigen sowohl Johannes F. Kretschmann, Fraktionsvorsitzender im Kreistag sowie Bernd Eck, der ehemalige Leiter der Inzigkofer Volkshochschule, der den Stein ins Rollen gebracht hatte.

Bernd Eck initiiert neue Liste

„Ich bin inzwischen Rentner und wollte mich nun auch in der Kommunalpolitik einbringen. Zuvor war es mir beruflich einfach nicht möglich“, sagt Bernd Eck, der insgesamt etwa 30 Jahre die Inzigkofer Volkshochschule geleitet hat und 2022 schließlich an seinen Nachfolger übergeben hat.

Er sei daraufhin mit Gemeinderäten ins Gespräch gekommen und habe nach einem Gespräch mit Kretschmann den Entschluss gefasst, eine grüne Liste zu gründen. „Die Freien Wähler wären natürlich auch infrage gekommen, allerdings bin ich doch eher politisch grün ausgerichtet“, sagt der 67-Jährige. „Und die Bürger haben jetzt eine größere Auswahl.“

Steigende Zahlen trotz Kritik an Grünen-Politik

Das bestätigt Johannes F. Kretschmann, der sich zudem darüber freut: „Es ist ein tolles Projekt für alle beteiligten Parteien“, sagt er. Schwierig sei es nicht, eine neue Liste ins Leben zu rufen.

„Es ist eher herausfordernd, im Anschluss Leute zu finden, die hinter den Ideen stehen“, sagt Kretschmann. Er habe daraufhin geschaut, wer in Frage kommen könnte und sei mit den Leuten ins Gespräch gekommen. „Ich möchte der Nominierungsveranstaltung jetzt nicht vorgreifen, aber wir haben auf jeden Fall tolle Persönlichkeiten gewinnen können und hoffen, dass wir mindestens zwei bis drei Plätze im Rat belegen können“, sagt er.

Ohwohl aktuell viel Kritik an den Grünen geäußert werde, steigen die Mitgliederzahlen, so Kretschmann. „Es wird vielleicht einigen nicht passen oder es wird auch kritische Stimmen in der Bevölkerung geben, aber das lassen wir auf uns zukommen. Ich bin froh, dass wir es in Inzigkofen bereits so weit geschafft haben.“

Das sagen Bürgermeister und Räte

Auch Bürgermeister Bernd Gombold ist offen für eine dritte Liste im Inzigkofer Rat. „Ich halte mich parteipolitisch allgemein zurück, aber es belebt auf jeden Fall die Vielfalt“, sagt Gombold.

„Es ist klasse, wenn jemand eine neue Liste macht, weil er sich mit den bisherigen vielleicht nicht komplett identifizieren kann“, sagt Gemeinderat René Laplace (CDU). „Zudem würde ich es auch gut finden, wenn sich dadurch vielleicht auch mehr jüngere Menschen angesprochen fühlen. Es wird also mit Sicherheit nicht schaden“, sagt er.

Auch Petra Keller und Edgar Kempf (beide Freie Wähler) stehen der neuen Liste positiv gegenüber. „Ich denke, wir sind bereits jetzt bei vielen grünen Themen gut unterwegs, aber es wird auf jeden Fall mehr Ideen geben und nicht schaden, wenn diese Themen eine größere Gewichtung bekommen“, sagt Keller

„Grundsätzlich finde ich es gut, dass es wieder bunter wird“, sagt Kempf. „Und mich freut es, wenn Themen wie Energiewende, Umweltschutz oder Nachhaltigkeit mehr verfolgt werden.“

Die Nominierungsveranstaltung fand am Donnerstag, 7. März, statt.