Der Handwerksbetrieb befindet sich am Ortseingang von Vilsingen an der vielbefahrenen Bundesstraße. Eine frühere Textilfabrik hat Günther Lutz in den 1980er-Jahren übernommen und so umgebaut, dass es für ihn passt.

1988 war es, als Günther Lutz die Textilfabrik von Hans Zoll zu einem günstigen Preis kaufen konnte. Im selben Jahr hatte er die Firma von seinem Vater Wilhelm übernommen. Sein Großvater, der ebenfalls Wilhelm hieß, gründete die Sattlerei im Jahre 1920.

Ursprünglich stellte der Betrieb Geschirre, sogenannte Kummet, für Rindergespanne her, mit denen die örtlichen Landwirte ihre Ernte einfuhren. „Mein Vater hat den letzten Kummet als Meisterstück hergestellt - danach ersetzten die Traktoren die Fuhrwerke“, sagt Günther Lutz.

Nach Motorisierung der Landwirtschaft muss sich Lutz neu erfinden

Als die Motorisierung Einzug in die Landwirtschaft hielt, änderte sich das Geschäftsmodell der Sattlerei grundlegend: Während die Firma Lutz im vorigen Jahrhundert häufig noch die Aussteuer für Familien von Polstermöbeln bis hin zu Matratzen nach den Wünschen der Kunden anfertigte, näherte sich der Handwerksbetrieb mehr und mehr seinem heutigen Tätigkeitsfeld an. Lutz spezialisierte sich auf das Verlegen von Bodenbelägen, die Herstellung von Vorhängen und die Montage von Sonnenschutz.

Wir sind trotzdem zufrieden, weil es für uns gereicht hat. Günther Lutz

Noch eine einschneidende Änderung: Nicht nur die Landwirte, die Kunden allgemein wurden mobiler, weshalb sich das Einzugsgebiet der Firma, das jahrzehntelang auf Vilsingen begrenzt war, vergrößerte. Seither erledigt Günther Lutz in Sigmaringen, Meßkirch und darüber hinaus Aufträge.

Das aktuelle Geschäftsmodell ist ganz im Sinne des Inhabers

Bis zu neun Mitarbeiter arbeiteten um die Jahrtausendwende für den Meisterbetrieb. Zwischenzeitlich erledigen Günther Lutz und seine Frau Luzia die anfallenden Tätigkeiten als Duo, was aus Sicht des Handwerksmeisters längst nicht das schlechteste Geschäftsmodell ist.

„Jetzt bin ich meiner eigener Herr“, sagt Lutz, „als wir viele Mitarbeiter hatten, musste ich die Aufträge vor- und nachbereiten. Ich musste viel Organisatorisches erledigen, die heutige Arbeit liegt mir mehr.“

Die Zahl der Aufträge war in den vergangenen Jahren rückläufig, weshalb die Mitarbeiterzahl immer weiter schrumpfte. „Wir sind trotzdem zufrieden, weil es für uns gereicht hat.“ Dem Ehepaar Lutz war die Zufriedenheit seiner Kunden besonders wichtig, was über Qualität und den dazugehörigen Service erreicht wurde.

Günther Lutz erzählt eine Anekdote: Kunden wollten nach 20 Jahren eine Eckbank neu polstern. Als Lutz gesagt habe, das Polster sei doch noch pfennigganz, erwiderten die Kunden: „Aber wir können es nicht mehr sehen.“

Tochter ist gelernte Raumausstatterin

Die Tochter ist zwar gelernte Raumausstatterin, setzte aber ein Studium zur Textilingenieurin obendrauf und schlug die mögliche Übernahme des Betriebs deswegen aus. Einen anderen Nachfolger hat das Ehepaar Lutz nicht gesucht, weil es in dem Haus, wo sich die Firma befindet, wohnen bleiben möchte. Wenn die Pläne genehmigt werden, soll das bestehende Ladenlokal zu einer Wohnung umgebaut werden.

Wenn er in diesem Jahr seinen 65. Geburtstag feiert, greift für ihn und seine Frau Luzia die Altersvorsorge. Es war geplant, dass sich das Ehepaar Lutz zur Ruhe setzt - und doch können sich die beiden noch nicht so richtig an den Gedanken gewöhnen.

In diesen Tagen wird Günther Lutz das Rathaus in Inzigkofen aufsuchen, um sein Gewerbe abzumelden. Ende Februar geht die 104-jährige Firmengeschichte zu Ende.