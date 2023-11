Multimedia-Show mit Fotografien des Oberen Donautals

Zu einer Multimediaschau des Naturfotografen Wolfgang Veeser zum Oberen Donautal lädt das Bildungswerk Inzigkofen am Mittwoch, 29. November, 19.30 Uhr, in den Bürgersaal des Rathauses ein. Der Naturpark Obere Donau markiert mit dem „Schwäbischen Grand Canyon“, dem tief in die Alb eingeschnittenen Durchbruchstal der Donau zwischen Fridingen und Inzigkofen, ein wahres Naturschauspiel. Neben ihrer Pflanzenvielfalt bildet die Kulturlandschaft ein Zuhause für die verschiedensten Wildtiere und beherbergt viele historische Orte. Wolfgang Veeser, Naturfotograf aus Göggingen, hat sich dieser einmaligen Landschaft angenommen und in einem Multimediavortrag unter dem Titel „Wo die Obere Donau am schönsten ist“ mit eindrucksvollen Aufnahmen porträtiert.