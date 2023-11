Die Ledigengesellschaft Inzigkofen plant zu ihrem 200-jährigen Bestehen an der kommenden Fasnet einen Narrensprung mit Jubiläumsumzug und Nachtumzug und hat dazu in der Sitzung des Inzigkofer Ausschuss’ am Donnerstagabend ihr Konzept vorgestellt und offene Fragen geklärt.

Narrensprung ist Ende Januar geplant

Der Narrensprung ist am Wochenende vom Freitag, 19. Januar, bis Sonntag, 21. Januar, geplant. „Das letzte Narrentreffen haben wir 2014 veranstaltet. Für das kommende haben wir etwas weniger Zünfte eingeladen“, erklärt Gregor Zengerle, erster Vorsitzender der Ledigengesellschaft. Geplant sei ein Nachtumzug am Freitagabend mit über 30 Zünften und rund 1500 Hästrägern.

Hochprozentigen Alkohol wird es auf jeden Fall nur in den Zelten geben. Gregor Zengerle

Am Sonntag soll es um 9 Uhr einen Narrengottesdienst in der Klosterkirche in Inzigkofen geben, bevor es um 10.30 Uhr mit dem Zunftmeisterempfang im Bügersaal des Rathaus Inzigkofen weitergehen soll, so Zengerle. Der Jubiläumsumzug mit über 35 Zünften und rund 2000 Hästrägern soll dann um 13.31 Uhr starten.

Viel Planung und Organisation

Doch hinter dem eigentlichen Festakt steht viel Planung und Organisation. So verlaufe die Umzugsstrecke von der Kirchstraße über die Schulstraße am Inzigkofer Rathaus vorbei zur Römerhalle. Entlang der Römerstraße seien Parkplätze für die Busse geplant, auch an die Straßenabsperrungen sei bereits gedacht sowie ein Stromplan und Securitys für den Festplatz organisiert, so Zengerle.

Zwei Zelte an der Halle werden aufgestellt

Auf der Umzugsstrecke wird es vor dem Inzigkofer Rathaus einen Essens- und Getränkewagen geben. Die eigentliche Party werde aber vor und in der Römerhalle stattfinden, so Zengerle. Geplant sei ein großes Festzelt wie bereits 2014. Auf der Tartanbahn soll es zudem noch ein etwas kleineres Barzelt geben. Auch die Halle selbst werde geöffnet. „Da sind wir gerade noch dran, ob es dort Programm geben wird. Aber hochprozentigen Alkohol wird es auf jeden Fall nur in den Zelten geben“, so Zengerle.

Unterstützung kommt von anderen Vereinen

Unterstützt werde die Ledigengesellschaft aber von anderen Zünften des Orts und von Vereinen. „Von der Personenanzahl könnten wir das natürlich niemals stemmen, aber wir haben bereits Zusagen zur Unterstützung bekommen“, sagt er.

Auf der Umzugsstrecke würden zudem einige Dixies für die Besucher aufgestellt werden und das Konzept mit Feuerwehrzufahrten entstehe im Moment bereits mit der Feuerwehr. „Das hört sich doch nach einem vernünftigen ersten Konzept an, das die Gemeinde so natürlich gerne unterstützen wird“, sagt Bürgermeister Bernd Gombold, nachdem auch die restlichen Ausschussmitglieder dem Konzept zugestimmt hatten.