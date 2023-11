Kostenlose Schnuppernachmittage im Mittwochstreff

Der Bürgertreff in Inzigkofen bietet einen Mittwochstreff im Bürgercafé an. Immer von 14 bis 17 Uhr gibt es ein Angebot, lange, dunkle Winternachmittage zu verkürzen und zu erhellen. Für alle, die einen Nachmittag in netter Gesellschaft verbringen möchten, etwas zum Erhalt ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten tun möchten oder einfach Abwechslung in ihren Alltag bringen möchten, steht ein Team von Fachkräften und Ehrenamtlichen aus der Pflege und Betreuung zur Verfügung.

Die Begleiterinnen und Begleiter kennen sich mit Alterseinschränkungen und den Bedürfnissen älterer Menschen bestens aus. Garantiert wird ein gemeinsamer unterhaltsamer Nachmittag mit Kaffee und Kuchen, Getränken, Musik, Lesen, Spielen, kreativem Gestalten, Spaziergängen, ganz auf die Wünsche der Gäste angepasst. Auf Wunsch wird auch ein Fahrdienst angeboten.

Vom Mittwochstreff profitieren auch Angehörige von Personen, die Unterstützung oder Begleitung benötigen. Sie können sich ein paar Stunden Auszeit gönnen und wieder mal etwas ganz für sich alleine unternehmen, wissen jedoch, dass ihre Liebsten in dieser Zeit gut versorgt sind. Normalerweise betragen die Kosten für einen Nachmittag inklusive Getränke, Speisen, Materialien 20 Euro. Da der Mittwochstreff im Bürgercafé als niederschwelliges Angebot zur Unterstützung im Alltag anerkannt ist, können die Kosten bei einer vorhandenen Pflegestufe von der Pflegekasse erstattet werden.

An den kostenlosen Schnuppernachmittagen im Bürgertreff fallen keinerlei Ausgaben an. Sie können sich selbst ein Bild machen und einfach vorbeischauen. Diese sind am Mittwoch, 22. November, Mittwoch, 29. November, Mittwoch, 13. Dezember, und Mittwoch, 20. Dezember, jeweils von 14 bis 17 Uhr im Bürgercafé des Bürgertreffs in Inzigkofen, Schulstraße 9.

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich bei Heidi Rzepka, Seniorenbeauftragte und Koordination Bürgertreff, Schulstraße 9 in Inzigkofen, Telefon 07571/9297750 (gerne auch auf den Anrufbeantworter sprechen) oder per Mail an [email protected]