Inzigkofen

Knapp 80 Jugendliche feiern ihre Firmung

Inzigkofen / Lesedauer: 1 min

Die Firmung fand in der Pfarrkirche Mater Dolorosa in Engelswies statt. (Foto: Jürgen Maier-Wolf )

In der Seelsorgeeinheit Laiz–Leibertingen wurde Ende Juni die Firmung gefeiert. In zwei feierlichen Gottesdiensten konnten 79 Jugendliche in der Pfarrkirche Mater Dolorosa in Engelswies durch Generalvikar Christoph Neubrand ihre Firmung empfangen.

Veröffentlicht: 19.07.2023, 08:46 Von: sz